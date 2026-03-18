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Scaloni presentó la lista para el amistoso de la Selección Argentina ante Guatemala en La Bombonera

El DT de la Selección Argentina convocó a 28 futbolistas para el duelo del 31 de marzo ante Guatemala, con sorpresas, regresos y ausencias.

Ovación

Por Ovación

18 de marzo 2026 · 15:00hs
Scaloni presentó la lista para el amistoso de la Selección Argentina ante Guatemala en La Bombonera

La Selección Argentina ya tiene nómina confirmada: Lionel Scaloni oficializó la lista de 28 convocados para el amistoso frente a Guatemala, que se disputará el martes 31 de marzo en La Bombonera, en lo que será una prueba clave antes del Mundial. El cuerpo técnico decidió concentrar durante una semana en el Predio Lionel Messi de Ezeiza, ajustando detalles tácticos y físicos tras la suspensión de la Finalissima. El objetivo es claro: afinar el funcionamiento colectivo y evaluar variantes en todas las líneas.

Novedades y ausencias

Entre las principales sorpresas aparecen Gabriel Rojas y Tomás Palacios, dos defensores con presente destacado en el fútbol argentino. El lateral de Racing y el zaguero de Estudiantes se ganaron su lugar a partir de rendimientos sostenidos, solidez defensiva y proyección ofensiva, aspectos que Scaloni prioriza en su sistema. La inclusión de ambos responde a la búsqueda de recambio en la última línea, con perfiles que puedan adaptarse a distintos esquemas, ya sea línea de cuatro o defensa con carrileros.

La baja más resonante es la de Lautaro Martínez, quien arrastra una lesión muscular y no será exigido en esta ventana. El cuerpo técnico optó por preservar al delantero, pensando en su plenitud de cara a la cita mundialista. En contrapartida, José López se quedó con un lugar en la ofensiva, imponiéndose en la consideración por sobre Joaquín Panichelli, que pese a su buen presente en Europa no logró meterse en la lista definitiva.

Regresos y nombres que siguen en evaluación

Entre los retornos se destacan Marcos Acuña y Juan Musso, dos futbolistas con recorrido en la Albiceleste que vuelven a ser tenidos en cuenta. Su experiencia puede ser determinante en un plantel que combina juventud y jerarquía. Por otro lado, la ausencia de Franco Mastantuono responde a su escasa continuidad, lo que evidencia que Scaloni prioriza ritmo competitivo y actualidad por sobre proyección.

Última prueba en casa antes del Mundial

Este amistoso no será uno más: marcará la despedida de la Selección Argentina del público local antes de defender el título mundial. Además, funcionará como un laboratorio para definir la lista final. Con nombres consolidados como Lionel Messi y nuevas caras en observación, Scaloni empieza a delinear el plantel que buscará repetir la gloria, con una base sólida y variantes que amplían el abanico táctico.

LEER MÁS: La Selección argentina confirmó el estadio para el amistoso ante Guatemala

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Selección Argentina Guatemala Lionel Scaloni La Bombonera
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