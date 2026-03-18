Messi va por el gol 900: Inter Miami recibe a Nashville en una noche histórica

El equipo de Mascherano define la serie ante Nashville por la Concacaf Champions Cup, con la expectativa global puesta en un nuevo hito de Lionel Messi

Lionel Messi afronta una noche que puede quedar grabada en la historia grande del fútbol mundial. Con 899 goles oficiales, el capitán argentino está a un paso de una marca monumental , en un partido donde Inter Miami también se juega la clasificación a cuartos de final.

Inter Miami recibirá a Nashville SC por la vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, luego del empate sin goles en la ida. En ese contexto, el equipo conducido por Javier Mascherano deberá imponer condiciones desde la posesión y optimizar la ocupación de carriles interiores , en un duelo que combina exigencia táctica con un condimento histórico ineludible.

Messi y el umbral de los 900

El foco estará puesto, inevitablemente, en Messi. El rosarino viene de convertir en el triunfo ante D.C. United, donde alcanzó los 899 tantos, y ahora cada intervención ofensiva se carga de una tensión competitiva y simbólica extraordinaria. No se trata solo de una cifra redonda: alcanzar los 900 goles implica ingresar en una dimensión estadística reservada para una élite absoluta, consolidando una carrera que continúa ampliando sus límites incluso en la etapa final de su trayectoria.

El contexto potencia aún más la expectativa. Nashville aparece como un adversario propicio: Messi ya le convirtió 15 goles en 10 partidos, explotando debilidades en la última línea y atacando con eficacia los intervalos entre central y lateral. Desde lo táctico, Inter Miami buscará generar superioridad numérica en zonas de gestación y abastecer con continuidad a su referencia ofensiva, entendiendo que el control del ritmo será clave para desarticular el bloque rival.

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La mirada de Mascherano

En la previa, Javier Mascherano no eludió el tema y dejó en claro el clima interno: “Llegar a los 900 goles sería algo increíble”, señaló. Sus palabras reflejan que, más allá del objetivo colectivo, el plantel asume el desafío de acompañar a su líder en una posible jornada histórica.

Más allá del componente emocional, el cruce presenta una complejidad concreta. Nashville llega con confianza tras golear 7-0 en la fase anterior y mostrar un funcionamiento sólido, con transiciones rápidas y eficacia en el último tercio. Inter Miami, por su parte, arriba en alza tras victorias consecutivas en la MLS, lo que le permite encarar el partido con ritmo competitivo. La clave estará en sostener el equilibrio entre ambición ofensiva y control defensivo, evitando conceder espacios que puedan comprometer la serie. Con el 0-0 de la ida como punto de partida, el margen es mínimo. Pero la escena está montada: cada balón que pase por los pies de Messi puede transformarse en historia pura.