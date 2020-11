Por primera vez habrá una conductora trans en la televisión santafesina

El especial está compuesto de diferentes entrevistas a mujeres en lugares de decisión dentro de la gestión, como la vicegobernadora Alejandra Rodenas, y la secretaria de Estado de Igualdad y Género, Celia Arena. Además habrá informes sobre experiencias de mujeres organizadas en todo el territorio santafesino que trabajan para la erradicación de las violencias que atraviesan a mujeres cis, mujeres trans, travestis, lesbianas y bisexuales.

20201101-110645-2020-11-23_12-09-24.jpg Victoria Stéfano se desarrollacomo periodista para varios medios locales. Gentileza 5rtv

"Como sujetas siempre fuimos abordadas comunicacionalmente como personajes del ridículo, de lo trágico, lo policial, lo criminal, y más recientemente como activistas y trabajadoras. Nunca como sujetas de la comunicación en términos de creadoras de contenidos o comunicadoras sociales. Son muy pocas las mujeres trans que han alcanzado alguna experiencia en medios como trabajadoras de esos medios. Es el caso de Querelle Dellage, claramente la más visible, entre otras compañeras como Shendell Spíngola, y otras experiencias breves y menos conocidas", reflexiona Victoria.

Y agrega: "En lo personal lo siento como una valoración de mi desarrollo como periodista, lo que sin dudas es un gran reconocimiento. En términos colectivos, históricos y políticos sin duda alguna es un hito en la provincia. Da cuenta de una decisión política concreta en cuanto a qué rostros, qué voces, qué ideas y qué cuerpos queremos en los contenidos de producción estatal en nuestra provincia y el enorme valor que tiene la apuesta por lo público", según dijo a UNO Santa Fe.

"Y también es una enorme conquista colectiva. Claramente este hito no sería posible sin todas aquellas que me precedieron en la militancia y en la comunicación que son los pilares fundamentales de mi vida hoy. No puedo dejar de pensar en todas aquellas que soñaron con esto en algún momento, como lo soñé yo. Es un poco de luz sobre las posibilidades que poco a poco vamos conquistando, para elegir de qué queremos vivir", agregó.

Por último, destacó: "El equipo de 5rtv me hizo sentir supersegura. La tele es un desafío, más cuando es la primera vez como en mi caso. Pero realmente lo viví maravillosamente, por todo el equipo dentro y fuera del estudio, y todas las compañeras y colegas que me hicieron el aguante para llegar a ese día".