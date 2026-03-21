Unión no pudo en su estreno en casa y volvió a caer en el Femenino

Unión perdió 1-0 ante Banfield en el 15 de Abril y sumó su segunda derrota consecutiva en el inicio del torneo de Primera División Femenino.

El comienzo en la máxima categoría sigue siendo cuesta arriba para Unión . En su debut como local en el estadio 15 de Abril, el equipo rojiblanco cayó por 1-0 frente a Banfield, en el marco de la segunda fecha de la Primera División Femenino.

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Las dirigidas por Paulo Poccia no lograron hacerse fuertes en casa y terminaron cediendo ante un rival que golpeó en un momento clave del partido.

Un partido cerrado que se definió desde el punto penal

El encuentro fue parejo y con pocas diferencias, pero Banfield encontró la ventaja en el cierre del primer tiempo. A los 46 minutos, Milagros Menéndez convirtió de penal el único gol del mediodía, suficiente para inclinar la balanza a favor del Taladro.

Unión intentó reaccionar en el complemento, pero no logró traducir sus intenciones en situaciones claras para alcanzar la igualdad.

Un arranque complicado para Unión

El equipo santafesino venía de un debut doloroso en condición de visitante, cuando cayó 4-3 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en un partido cambiante y cargado de emociones.

image Las chicas de Unión lo dieron todo, pero perdieron ante uno de los grandes animadores como Banfield en el 15 de Abril.

De esta manera, las Tatengas aún no pudieron sumar en sus primeras dos presentaciones en la elite, en un proceso de adaptación a la exigencia de la categoría.

Formación de Unión

Unión salió a la cancha con 1-Naila Zaninetti; 2-Caren López, 15-Martina Pinto, 4-Victoria Muñoz, 5-Alegra Russo, 6-Mailen Herman (C); 7-Emilse Albornos, 11-Agustina Marani, 21-Camila Acevedo, 30-Lucía Almada y 28-Marilín Coronel.

En tanto que Banfield, orientado técnicamente por Indiana Fernández, presentó a 1-Priscila Siben; 25-Ana Martha Sampaio, 11-Macarena Ávila, 27-Melany López, 33-Eliana Rosa, 5-Abigail Ponce, 15-Tatiana Sarmiento, 8-Micaela Sandoval, 7-Antonella Estigarribia, 22-Milagros Menéndez y 9-Valentina Barroso.

Lo que viene

El calendario no da respiro: en la próxima fecha, Unión tendrá un desafío histórico cuando visite a River Plate, en un duelo que marcará otro paso en su camino dentro de la Primera División.

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Además, la jornada continuará este domingo con los encuentros entre San Luis y Gimnasia, y Talleres frente a SAT, en el marco de una fecha que sigue desarrollándose en el torneo femenino.

Unión sigue en pleno proceso de crecimiento y aprendizaje en la categoría, buscando dar sus primeros puntos en un campeonato que no concede margen.