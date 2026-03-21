Madelón asumió la responsabilidad tras la caída de Unión: "Me hago cargo"

El DT de Unión, Leonardo Madelón, reconoció errores en el planteo, apuntó a la falta de claridad del equipo y calificó la derrota como un llamado de atención.

La dura derrota ante Defensa y Justicia dejó autocrítica en Unión , y su entrenador, Leonardo Madelón, no esquivó responsabilidades al analizar lo ocurrido en Florencio Varela.

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“El partido nuestro no fue bueno. Tuvimos mucha tenencia, pero no la utilizamos bien”, expresó el DT, quien incluso reconoció posibles errores propios: “Por ahí me equivoqué en el planteo o en algún cambio, y me hago cargo. No fue la noche ideal”.

Falta de claridad y un equipo predecible

Madelón hizo hincapié en las dificultades que tuvo su equipo para generar peligro real: “Nos costó sorprender, rematar al arco. Tuvimos circulación, pero fue todo muy pastoso y predecible. Tiramos muchos centros y no encontramos los espacios”.

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El técnico también remarcó que, incluso con ventaja numérica, Unión no logró imponerse: “Pensamos que lo íbamos a ganar dejando correr el tiempo, pero hacíamos siempre lo mismo y no alcanzó”.

“No es grave, pero sí un llamado de atención”

A pesar del golpe, Madelón intentó bajar el dramatismo, aunque dejó en claro que habrá cosas por corregir: “No es para agarrarse la cabeza, pero sí es un llamado de atención. Estas cosas pueden pasar”.

En ese sentido, valoró el recorrido previo del equipo: “Veníamos con un buen volumen de juego y hoy no lo pudimos sostener. Hay que insistir en lo bueno y mejorar lo que falló”.

Pensar en lo que viene

De cara a los próximos compromisos, el entrenador fue claro en su mensaje: “La derrota duele, pero hay que resolverlo rápido. No nos sentimos imbatibles antes ni ahora es un desastre”.

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Además, dejó abierta la posibilidad de cambios: “Nadie tiene la camiseta comprada, siempre pongo lo mejor para Unión”.

Con autocrítica y sin dramatizar en exceso, Madelón dejó en claro que el objetivo será corregir errores y recuperar la versión que había llevado al equipo a ser protagonista.