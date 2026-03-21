La dura derrota ante Defensa y Justicia dejó autocrítica en Unión, y su entrenador, Leonardo Madelón, no esquivó responsabilidades al analizar lo ocurrido en Florencio Varela.
Madelón asumió la responsabilidad tras la caída de Unión: "Me hago cargo"
El DT de Unión, Leonardo Madelón, reconoció errores en el planteo, apuntó a la falta de claridad del equipo y calificó la derrota como un llamado de atención.
Por Ovación
“El partido nuestro no fue bueno. Tuvimos mucha tenencia, pero no la utilizamos bien”, expresó el DT, quien incluso reconoció posibles errores propios: “Por ahí me equivoqué en el planteo o en algún cambio, y me hago cargo. No fue la noche ideal”.
Falta de claridad y un equipo predecible
Madelón hizo hincapié en las dificultades que tuvo su equipo para generar peligro real: “Nos costó sorprender, rematar al arco. Tuvimos circulación, pero fue todo muy pastoso y predecible. Tiramos muchos centros y no encontramos los espacios”.
El técnico también remarcó que, incluso con ventaja numérica, Unión no logró imponerse: “Pensamos que lo íbamos a ganar dejando correr el tiempo, pero hacíamos siempre lo mismo y no alcanzó”.
“No es grave, pero sí un llamado de atención”
A pesar del golpe, Madelón intentó bajar el dramatismo, aunque dejó en claro que habrá cosas por corregir: “No es para agarrarse la cabeza, pero sí es un llamado de atención. Estas cosas pueden pasar”.
En ese sentido, valoró el recorrido previo del equipo: “Veníamos con un buen volumen de juego y hoy no lo pudimos sostener. Hay que insistir en lo bueno y mejorar lo que falló”.
Pensar en lo que viene
De cara a los próximos compromisos, el entrenador fue claro en su mensaje: “La derrota duele, pero hay que resolverlo rápido. No nos sentimos imbatibles antes ni ahora es un desastre”.
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Además, dejó abierta la posibilidad de cambios: “Nadie tiene la camiseta comprada, siempre pongo lo mejor para Unión”.
Con autocrítica y sin dramatizar en exceso, Madelón dejó en claro que el objetivo será corregir errores y recuperar la versión que había llevado al equipo a ser protagonista.