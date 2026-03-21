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Pittón hizo autocrítica tras la caída de Unión: "Le dimos la contra con un hombre de más"

Mauro Pittón reconoció errores de Unión en el segundo tiempo y apuntó a la falta de orden y eficacia para aprovechar la superioridad numérica.

Ovación

Por Ovación

21 de marzo 2026 · 20:39hs
Pittón hizo autocrítica tras la caída de Unión: Le dimos la contra con un hombre de más

Prensa Unión

La derrota ante Defensa y Justicia dejó secuelas en Unión, y uno de los que tomó la palabra fue su capitán, Mauro Pittón, quien no esquivó la autocrítica tras el 2-0 en Florencio Varela.

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“Creo que veníamos manejando bien el partido, pero en el segundo tiempo empezamos a quedar muy abiertos y le dimos la contra a ellos con un hombre de más”, analizó el mediocampista, marcando uno de los puntos clave del encuentro. En esa línea, remarcó que el equipo no supo capitalizar la expulsión de Rubén Botta: “Teníamos una buena oportunidad para imponer nuestro juego y no lo supimos hacer”.

Falta de control y desorden según el capitán de Unión

Pittón también hizo hincapié en la ansiedad del equipo por llegar rápido al arco rival: “Queríamos llegar en pocos toques y ellos se cerraron bien. Les dimos muchas chances de contragolpe y a partir de ahí llegaron los goles”.

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Mauro Pitt&oacute;n tuvo una influencia decisiva en la expulsi&oacute;n de Rub&eacute;n Botta, pero no lo pudo aprovechar Uni&oacute;n.

Mauro Pittón tuvo una influencia decisiva en la expulsión de Rubén Botta, pero no lo pudo aprovechar Unión.

Además, explicó que el afán ofensivo terminó jugando en contra: “Por ir a buscarlo, nos desordenamos y no quedamos bien posicionados para presionar tras pérdida. Ahí empezaron a encontrar espacios”.

La jugada de la expulsión

Sobre el episodio que derivó en la roja a Botta, el volante le bajó el tono: “Fue una discusión de juego, reaccionó mal, me dio un cabezazo, pero son cosas del partido”.

Mirar hacia adelante

Más allá del golpe, el capitán pidió enfocarse en lo que viene: “Duele porque veníamos sumando, pero estamos en el pelotón de arriba. Hay que seguir trabajando y corregir detalles”.

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Pensando en los próximos desafíos, como la Copa Argentina, Pittón fue claro: “En este fútbol tan parejo, los detalles marcan la diferencia. Si queremos estar arriba, tenemos que mejorar esas situaciones”.

Unión se fue con las manos vacías de Varela, y puertas adentro ya asume que deberá ajustar su funcionamiento para sostenerse en la pelea.

Unión Defensa Mauro Pittón
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