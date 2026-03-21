Se puso en marcha parcialmente el 26° Regional del Litoral

En el Top 10 del Regional del Litoral, CRAI cayó en la autopista, y Santa Fe Rugby ganó en Sauce Viejo. En Segunda, por las lluvias se postergó el cruce entre Alma Juniors con Cha Roga.

Con campos de juego muy pesado, con barro, por las intensas precipitaciones caídos en la región en las últimas horas, se puso en marcha el 26° Torneo Regional del Litoral. En el Top 10 se registró la victoria de Santa Fe Rugby, la caída de CRAI y la sorpresiva derrota del campeón defensor en Venado Tuerto.

En el segundo estamento del interuniones, el choque que debían jugar Alma Juniors con Cha Roga fue postergado para el domingo a las 16. Además, se registró la victoria de Universitario, y las caídas de La Salle Jobson y CRAR de Rafaela.

Arrancó el Top 10 del Regional del Litoral

Tras haber regresado de la gira y con el jet lag encima por la gira que realizó por Sudáfrica durante dos semanas, a la vera de la autopista, CRAI cayó frente a Duendes de Rosario por 18 a 17 bajo el arbitraje del santafesino Facundo Gorla.

CRAI alistó a: Joaquín Beron (capitán), Luciano Simino y Joaquín Lerche; Mariano Torres y Agustín Ponzio; Tomás Schinner, Santiago Carreras y José Ignacio Gálvez; Justo González Viescas y Genaro Giombi; Ignacio Carreras, Agustín Giménez, Justo Barcojo, Mateo Fauda y Facundo Beltramino. Entrenador: Carlos Martín Matozzo. Luego ingresaron: Ramiro Ibañez, Enzo Abraham, José Canuto, Juan Martín Mufarrege, Ignacio Perona, Juan Raffa, Ramiro Del Sastre y Juan Cruz Moretti.

En el primer tiempo, para los Gitanos hubo un try de Iñaki Carreras, un penal y una conversión de Facundo Beltramino. En el segundo tiempo, dos penales de Facundo Beltramino.

image En la autopista, Duendes arrancó con una triunfo su participación en el interuniones litoraleño.

Por su parte, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby comenzó satisfactoriamente su participación al imponerse al ascendido Universitario de Rosario por un 45 a 20 bajo el referato del entrerriano Juan Moyano.

Santa Fe Rugby formó con: Francisco Duranda, José Milesi y Tomás García; Joaquín Correa y Guillermo Botta; Agustín Trossero, Andoni Alzugaray y Tomás Longo; Santiago Quirelli (c) y Francisco Ávalos; Agustín Foradini, Marcos Erbetta, Valentín Fernández, Santiago Mendicino y Augusto Basso. Entrenador: Ignacio Carballo. Luego ingresaron: Gerónimo González Paya, Gabriel Savino, Manuel Cataudela, Lisandro Fonti, Manuel Iturraspe, Lautaro Valentinuzzi, Lucas Fertonani y Pedro Berardi.

Para los Tricolores, en el primer tiempo, hubo tries de Santiago Quirelli, Marcos Erbetta y Guillermo Botta; más dos conversiones y dos penales de Santiago Mendicino. En el complemento hubo un try, una conversión y un penal de Santiago Mendicino más un try de Joaquín Correra y un try penal.

En Granfield, Gimnasia y Esgrima venció como visitante a Old Resian por 28 a 25, y Jockey Club de Venado Tuerto fue la sorpresa de la jornada al vencer al Jockey de Rosario, campeón defensor, por 27 a 26. Además, en el choque entre elencos de la Unión Entrerriana, no es un clásico, porque derby es CAE con Tilcara, Estudiantes superó en el Yarará al Paraná Rowing Club 30 a 20.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Santa Fe Rugby 5; Gimnasia y Esgrima (R), Jockey Club de Venado Tuerto y Duendes 4; CRAI, Old Resian y Jockey de Rosario 1; Paraná Rowing y Universitario de Rosario 0. La próxima fecha a disputarse el 11 de abril se medirán Universitario de Rosario con Jockey (VT), Jockey de Rosario con CRAI, Duendes con el Paraná Rowing Club, Estudiantes con Old Resian y Gimnasia y Esgrima de Rosario con Santa Fe Rugby.

El panorama en Segunda División

En la fecha inicial del segundo nivel del interuniones, el choque que debían sostener Alma Juniors con Cha Roga en el polideportivo ubicado en la ciudad de Esperanza se encontraba inundado por las intensas y abundantes precipitaciones de las últimas horas, por lo que dicho cotejo se disputará este domingo 22 de marzo a partir de las 16 con el arbitraje de Exequiel Adrover.

image En Esperanza, el polideportivo quedó bajo agua, y el choque entre Alma Juniors con Cha Roga fue postergado.

En barrio Las Delicias, Universitario de Santa Fe fue impiadoso con Los Pampas de Rufino al vencerlo por 48 a 14, y en el departamento Castellanos, CRAR de Rafaela cayó ante Logaritmo por 14 a 5. En Fisherton, La Salle Jobson perdió con Caranchos 43 a 16, y en Sauce Montrull, Tilcara derrotó a Regatas/Belgrano de San Nicolás por 34 a 0. En el parque de la Independencia, Provincial superó a Gimnasia de Pergamino 32 a 5.

Las posiciones quedaron provisionalmente de esta forma: Tilcara, Caranchos y Provincial 5; Logaritmo 4; La Salle Jobson, Cha Roga, CRAR de Rafaela, Cha Roga, Alma Juniors de Esperanza, Gimnasia de Pergamino, Regatas & Belgrano de San Nicolás y Los Pampas de Rufino 0. En la próxima fecha a disputarse el 11 de abril jugarán Tilcara con Alma Juniors, Cha Roga con Caranchos, La Salle Jobson con Universitario de Santa Fe, Los Pampas con Provincial, Gimanasia de Pergamino con CRAR de Rafaela y Regatas & Belgrano de San Nicolás con Logaritmo.