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Newell's salió de su crisis con un sufrido triunfo ante Gimnasia (M) en Rosario

Newell's, con un gol a los 39' del complemento de Walter Mazzanti, le ganó a Gimnasia (M) por 1-0 y pudo salir de su crisis en Rosario.

Ovación

Por Ovación

21 de marzo 2026 · 20:32hs
Newells salió de su crisis con un sufrido triunfo ante Gimnasia (M) en Rosario

El Ciudadano

Newell’s derrotó por 1 a 0 a Gimnasia de Mendoza este sábado en el Coloso Marcelo Bielsa, por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Apertura 2026, y consiguió así su primera victoria en el campeonato.

El único gol de la tarde lo convirtió Walter Mazzantti, a los 39 minutos del segundo tiempo, en un partido arbitrado por Sebastián Zunino.

Newell's, con el último aliento ante Gimnasia (M)

La Lepra salió decidida a cambiar la imagen que había dejado en sus últimas presentaciones y asumió el protagonismo desde el arranque. Incluso, en los primeros minutos llegó a festejar por intermedio de Mazzantti, pero el tanto fue invalidado a instancias del VAR por posición adelantada. Pese a ese golpe, el equipo rosarino insistió y mantuvo la iniciativa frente a un rival que apostó por aguantar y salir de contra.

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Con el correr de los minutos, la ´lepra rosarina´ fue acumulando méritos para quedarse con el partido, aunque también necesitó de las respuestas de Williams Barlasina para sostener el cero cuando Gimnasia de Mendoza logró inquietar. El conjunto mendocino tuvo sus chances, pero le faltó precisión en los últimos metros y terminó pagando caro su falta de contundencia.

Cuando el encuentro parecía encaminarse a un empate sin goles, apareció el desahogo rojinegro. A los 39 minutos del complemento, Jerónimo Russo desbordó por la derecha y Mazzantti empujó la pelota casi debajo del arco para sellar el 1-0 y desatar el festejo en el Parque Independencia. En el tramo final, Newell’s resistió incluso con un hombre menos por la expulsión de Armando Méndez y pudo sostener una ventaja tan ajustada como valiosa.

El triunfo le permitió al equipo de Frank Kudelka cortar una racha muy negativa en el certamen, en el que todavía no había podido ganar y atravesaba uno de sus momentos más delicados. La victoria llegó, además, después de una semana convulsionada tras la goleada 5-0 sufrida ante Lanús, la renuncia de Roberto Sensini como director deportivo y una movilización de hinchas en el Coloso.

Newell's Gimnasia Rosario
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