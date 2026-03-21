Capibaras cayó frente a Selknam en Chile por el Súper Rugby Américas

Por la 5° fecha del Súper Rugby Américas, Capibaras XV, la franquicia litoraleña, fue derrotado por Selknam de Chile por 27 a 17 en el colegio Saint George de Santiago.

En cumplimiento del quinto capítulo del Súper Rugby Américas, Capibaras XV acumuló la segunda derrota al caer derrotado por Selknam de Chile por 27 a 17. El cotejo disputado en las instalaciones del colegio Saint George de Santiago de Chile, ante un buen marco de público, contó con el arbitraje del argentino Esteban Filipanics.

En la franquicia litoraleña ingresó a diez minutos del final el santafesino Bautista Benavides. En la próxima fecha, los dirigidos por Nicolás Galatro, visitarán a Dogos de Córdoba el próximo lunes 30 de marzo en barrio Jardín Espinosa.

Capibaras perdió frente a Selknam en Chile

En un campo de juego muy pesado, por las lluvias caídas en la madrugada en la zona de Vitacura donde se encuentra ubicado el colegio Saint George, Capibaras fue derrotado por Selknam de Chile por 27 a 17 en una producción que no fue buena, y que tuvo como mayor deficiencia el scrum.

image Capibaras no jugó bien, fue superado en el scrum y sumó la segunda derrota en el torneo.

El partido arranco rápidamente con los litoraleños en ventaja por un try del wing Gino Di Capua que consiguió filtrarse en la defensa chilena. Luego el protagonismo lo tomó la escuadra local que a partir de un ruck en el que consiguió levantar la pelota para lograr un try del pilar derecho Lues que sumado al goal de Fernández puso el marcador 7 a 5. Capibaras cometio muchas infracciones en el scrum en el cual no le pudo encontrar la vuelta y eso obligó a que el árbitro advierta al capitan Dogliani, de que ante la reiteración se venían las sanciones.

A partir de un scrum, el cual fue una clara fuente de obtención para los locales, siguió con una buena acción por el espacio corto de la cancha que permitió el segundo try de los chilenos por intermedio del apertura Fernández. Selknam no perdonaba, y Capibaras estaba desorientado lo que provocó el tercer ensayo de los anfitriones, en este caso de Nicolas Saab, para dejar el marcador 17 a 5 en casi media hora de juego.

La reiteración de infracciones le costo una amarilla al pilar derecho argentino Dipierri que dejo a Capibaras con un hombre menos durante diez minutos. En el final del primer tiempo, el Colo Dogliani no perdonó, y con un penal, puso el marcador 17 a 8 a favor de la franquicia chilena. Un tackle en el aire de Gino Dicapua al wing Saab provoco otro si bin en la escuadra litoraleña.

Capibaras comenzó el segundo tiempo con todo, muy concentrado e imprimiéndole al juego mucha dinámica, la visita contuvo esos movimientos con una infracción que permitió que el Colo Dogliani sume otros tres puntos para poner el marcador 17 a 11.

image La franquicia litoraleña volverá jugar el lunes 30 de marzo ante Dogos en Córdoba.

Otro penal de los locales, llevó al apertura formado en Jockey, Ignacio Dogliani, dejar las cosas 17 a 14. Los chilenos armaron un movimiento interesante de varias fases, la defensa visitante se vio vulnerada y llego un try de Álvaro Costa que sumado al goal de Fernández puso el score 24 a 14.

Un tackle sin pelota derivo en una amarilla al octavo Santiago Montagner de Selknam pero el ingresado Baronio falló en el envío a los palos. Tras dicha acción se produjo el ingreso del segunda línea de Santa Fe Rugby, Bautista Benavides, que hizo su debut oficial con la camiseta de Capibaras. Otra infracción de los chilenos le permitió a Baronio sumar tres puntos y dejar el marcador 24 a 17. En final del cotejo, llego un penal de Garrafulic para sellar el triunfo del local por 27 a 17.

Síntesis: Selknam de Chile 27- Capibaras 17

Selknam: 1. Javier Carrasco, 2. Augusto Böhme, 3. Iñaki Gurruchaga, 4. Santiago Pedrero, 5. Agustín Toth, 6. Clemente Saavedra (C), 7. Alfonso Escobar, 8. Santiago Montagner, 9. Marcelo Torrealba, 10. Rodrigo Fernández, 11. Álvaro Castro, 12. Matías Garrafulic, 13. Domingo Saavedra, 14. Nicolás Saab, 15. Lucas Strabucchi. Entrenador:Jake Mangin.

Luego ingresaron: 16. Jorge Delgado, 17. Emilio Shea, 18. Alan Pedrol, 19. Bruno Sáez, 20. Augusto Villanueva, 21. Sebastián Bianchi, 22. Felipe Méndez, 23. Clemente Armstrong.

Capibaras XV: 1. Diego Correa, 2. Manuel Cuneo, 3. Lisandro Dipierri, 4. Franco Benítez, 5. Lucas Bur, 6. Ignacio Gandini (C), 7. Jerónimo Gómez Vara, 8. Basilio Cañas, 9. Alejo Sugasti, 10. Ignacio Dogliani, 11. Franco Rossetto, 12. Guido Chesini, 13. Bautista Estellés, 14. Gino Dicapua, 15. Francisco Lluch. Entrenador: Nicolás Galatro.

Luego ingresaron: 16. Bernardo Lis, 17. Ignacio Palillo, 18. Ignacio Orsetti, 19. Bautista Benavides, 20. Bautista Grenón, 21. Juan Lovell, 22. Juan Bautista Baronio, 23. Bruno Heit.

Primer tiempo: 1’ Try Gino Dicapua (C), 9’ Try de Javier Carrasco convertido por Matías Garafulic (S), 27’ Try de Rodrigo Fernández (S), 29’ Try de Nicolás Saab (S), 39’ Penal convertido por Ignacio Dogliani (C).

Segundo tiempo: 3’ Penal convertido por Ignacio Dogliani (C), 6’ Penal convertido por Ignacio Dogliani (C), 8’ Try de Álvaro Castro convertido por Matías Garafulic (S), 33’ Penal convertido por Juan Baustita Baronio (C), 39’ Penal convertido por Matías Garafulic.

Amonestados: PT: 33’ Lisandro Dipierri (C), 40’ Gino Dicapua (C). ST: 29’ Santiago Montagner (C).

Cancha: Saint George’s College, Santiago, Chile

Árbitro: Esteban Filipanics (Argentina)