¿Qué es Stop Apuestas Santa Fe?

Stop Apuestas Santa Fe es una aplicación gratuita desarrollada por la Lotería de Santa Fe que permite a padres, madres y tutores controlar qué sitios web y aplicaciones pueden usar los menores a su cargo en sus dispositivos.

unciona mediante un sistema de lista blanca: el menor solo puede acceder a los sitios y apps que el adulto responsable haya autorizado previamente.

El sistema se compone de dos aplicaciones que trabajan en conjunto:

App Stop Apuestas Mayor

Para el adulto responsable. Desde acá se crean los perfiles de los menores, se gestionan las listas de sitios permitidos y se aprueban o rechazan las solicitudes de acceso.

App Stop Apuestas Menor

Se instala en el celular del menor. Funciona como un navegador protegido que solo permite acceder a los sitios autorizados por el adulto.

¿Qué resuelve?

Las apuestas online ilegales son un problema creciente que afecta especialmente a los menores de edad. Muchos chicos acceden fácilmente a sitios de apuestas no regulados desde sus celulares, sin que los adultos puedan controlarlo.

Stop Apuestas Santa Fe le da a los padres y tutores una herramienta concreta para:

Bloquear el acceso a sitios de apuestas ilegales y cualquier página no autorizada.

Definir exactamente qué sitios web y aplicaciones puede usar el menor.

Recibir solicitudes cuando el menor quiere acceder a un sitio nuevo y decidir si aprobarlo o no.

Proteger la navegación desde cualquier dispositivo Android o iOS.

¿Para quién es?

Stop Apuestas Santa Fe está pensada para cualquier adulto responsable — padres, madres o tutores — que quiera proteger la navegación de los menores a su cargo.

No se necesitan conocimientos técnicos. La app te guía paso a paso durante toda la configuración.

Solo necesitás:

Una cuenta de ID Ciudadana de la Provincia de Santa Fe (con CUIL o IUP).

Un celular para vos (Android o iPhone).

Un celular para el menor (Android o iPhone).

¿Cómo usarla?

La configuración es simple y se hace en dos etapas:

Primero, en tu celular: Descargá la App Mayor, iniciá sesión con tu ID Ciudadana y creá el perfil del menor.

Después, en el celular del menor: Descargá la App Menor, iniciá sesión con tu misma cuenta, vinculá el dispositivo y listo.

A partir de ahí, el menor navega exclusivamente desde el navegador protegido de la app. Si quiere acceder a un sitio nuevo, te envía una solicitud y vos decidís.

Descargá la app

Android

QR app Mayor

QR app Menor

IOS

QR app Mayor

QR app Menor

Instructivos en video

Si necesitás ayuda para configurar la app, mirá nuestros videos paso a paso:

Instructivo para Android

Video paso a paso para configurar Stop Apuestas en dispositivos Android.

Link al video (YouTube/Vimeo): https://www.youtube.com/watch?v=6eggI23mMHI

Instructivo para iOS (IPhone)

Video paso a paso para configurar Stop Apuestas en iPhone. Incluye los pasos adicionales de permisos y bloqueo de navegadores propios de iOS.

Link al video (YouTube/Vimeo): https://youtu.be/Fyzuccn52sU

Preguntas frecuentes

¿La app es gratuita?

Sí, Stop Apuestas Santa Fe es 100% gratuita. No tiene versiones pagas ni funcionalidades limitadas.

¿El menor necesita su propia cuenta de ID Ciudadana?

No. Tanto la App Mayor como la App Menor se inician con la cuenta de ID Ciudadana del adulto responsable. El menor no necesita tener su propia cuenta.

¿Se puede usar con más de un menor?

Sí. Desde una misma cuenta de tutor podés crear y administrar varios perfiles de menores, cada uno vinculado a su propio dispositivo.

¿Qué pasa si el menor quiere entrar a un sitio que no está permitido?

La app le muestra una pantalla de bloqueo con la opción de solicitar acceso. El adulto recibe una notificación y puede aprobar o rechazar la solicitud desde su app.

¿Qué pasa si el menor intenta desinstalar la app?

La aplicación está diseñada para impedir que el menor la desinstale sin autorización. El adulto debe ingresar un PIN de seguridad de 4 dígitos para desactivarla.

¿Tenés dudas o necesitás ayuda?

Escribí a [email protected]

Nuestro equipo técnico te va a ayudar a resolver cualquier duda o inconveniente.