Roberto Trotta: "Me encantaría poder dirigir a Unión"

Roberto Trotta tuvo dos etapas con la camiseta de Unión, la primera fue muy buena en la temporada 1998/1999 en donde contribuyó a consolidar al equipo en Primera División. Pero la segunda, no fue para nada buena, al punto tal que terminó abandonando el fútbol en el año 2005 con la camiseta rojiblanca.

En diálogo con SOL 91.5 a través de un Instagram Live, el exdefensor recordó su paso por la institución, se mostró agradecido por haber jugado en el Tate. A la vez que expresó sus deseos de que en algún momento tenga la chance de dirigir a Unión en Primera División.

"No tengo la suerte de que me llame Unión, una sola vez me junté con Spahn, pero terminaron arreglando con el Colorado Sava. Pero nunca tuve la oportunidad de sentarme a hablar para ver si yo encajaba en el proyecto deportivo del club. Unión está sin, pero con entrenador, me parece que hay algo bastante avanzado con Rondina", aseguró al comenzar la charla.

Y agregó: "Hay cosas con las que no se puede luchar en el fútbol argentino, sabemos quien representa a Madelón y quien representa a Rondina. A Martín Zuccarelli no lo conozco personalmente, pero al padre (Humberto) lo tuve como entrenador y lo conozco de Estudiantes de La Plata. Por intermedio de un amigo se comunicaron con él, para ver si le interesaba, Y dijo que cualquier cosa me iban a llamar, pero no me llamaron nunca. Me encantaría que me llamen".

Respecto al cariño que guarda por Unión contó: "Yo siempre dije que estoy muy agradecido a Unión porque Ángel Malvicino me dio la posibilidad de retornar al fútbol argentino. Yo me venía de España medio desahuciado, por haberme ido al descenso con el Sporting de Gijón y no tenía lugar en River. Me llamaron de Rosario Central y Unión y me incliné por Unión por la amistad que tenía la persona que me acercó a Unión con Malvicino".

"Y arreglamos en un día sin ningún problema y siempre le decía a don Ángel "Gracias a usted volví a renacer futbolísticamente" no me fui bien de River ni de Racing y en España me fue mal. En Unión hicimos una campaña espectacular, arrancamos con Zanabria, seguimos con Capitano y terminamos con J. J López, me divertí un montón en Santa Fe. Después tuve una segunda etapa en el Nacional B, ahí no me fue del todo bien, estaba viejo y lesionado y por eso me retiré", manifestó.

"La segunda fue una experiencia distinta, nunca había jugado en la segunda división. Los resultados fueron malos y mi rendimiento no era bueno, pero estaba viejo y caprichoso y deje el fútbol. Además le gente se enojó conmigo. No me llevé bien con los entrenadores que había. Malvicino me trajo pero los técnicos no me querían", relató.

Por último Trotta expresó: "Ojalá en algún momento algún dirigente de Unión me de la posibilidad de volver al club, le tengo mucho cariño a Unión y me ayudó mucho. Me gustaría dirigir a Unión en Primera División, cuando sea más viejo sería dirigente o manager, pero ahora quiero dirigir".