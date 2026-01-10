Uno Santa Fe | Roma

Roma ganó con autoridad ante Sassuolo y se mantiene en la pelea en la Serie A

Con goles de Manu Koné y Matías Soulé, Roma superó a Sassuolo en el Olímpico y sigue a tiro de la cima en un campeonato cada vez más parejo.

Ovación

Por Ovación

10 de enero 2026 · 18:45hs
Roma ganó con autoridad ante Sassuolo y se mantiene en la pelea en la Serie A

En el Olímpico, Roma dio un paso firme en su objetivo de sostenerse en la pelea grande de la Serie A. Con una actuación sólida en el complemento, el equipo capitalino venció a Sassuolo y capitalizó su jerarquía individual para resolver un partido que había sido incómodo en la primera mitad.

El arranque fue más complejo de lo esperado para Roma. Sassuolo se mostró ordenado, agresivo en la presión y generó situaciones claras en los primeros minutos, obligando a Mile Svilar a intervenir con seguridad para sostener el cero.

La falta de precisión visitante y el paso de los minutos permitieron que el conjunto local fuera equilibrando el desarrollo, aunque sin encontrar profundidad antes del descanso.

Jerarquía y resolución en el complemento

Tras el entretiempo, Roma ajustó líneas, ganó metros en el campo y asumió el control del partido. La apertura del marcador llegó a través de Manu Koné, que apareció en el área para conectar de cabeza un centro preciso de Matías Soulé.

Poco después, el propio Soulé amplió la ventaja con una definición certera, coronando una actuación determinante desde el desequilibrio y la lectura ofensiva. Con este triunfo, el equipo de la capital italiana quedó a tres puntos de la cima de manera provisoria, sosteniendo su ilusión de pelear por el Scudetto en un tramo del calendario donde cada resultado empieza a marcar diferencias.

Empates que dejan sensaciones encontradas

En otro de los encuentros de la jornada, Udinese y Pisa igualaron 2-2 en un partido cambiante. Los locales se adelantaron y lograron revertir un inicio adverso, pero no pudieron sostener la ventaja ante un rival que creció en el complemento y rescató un punto valioso.

Los goles fueron de Christian Kabasele y Keinan Davis (de penal) para Udinese, mientras que Matteo Tramoni y Henrik Meister marcaron para Pisa.

Final dramático entre Como y Bologna

En tanto, Como y Bologna empataron 1-1 en un duelo que tuvo emociones hasta el cierre. Nicolò Cambiaghi adelantó a la visita, que luego sufrió la expulsión del propio delantero, y Martin Baturina apareció en tiempo adicionado para sellar la igualdad.

El resultado dejó a Como en la zona alta de la tabla, mientras que Bologna continúa en mitad de camino, con la necesidad de recuperar regularidad para no perder terreno.

Roma Sassuolo Serie A Matías Soulé Como

Lo último

Sebastián Boselli, a un paso de salir de River con destino a Getafe

Sebastián Boselli, a un paso de salir de River con destino a Getafe

Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Mario Pereyra parodió a los ladrones con uno de sus hits tras el robo en la vereda de su casa en Sauce Viejo

Mario Pereyra parodió a los ladrones con uno de sus hits tras el robo en la vereda de su casa en Sauce Viejo

Último Momento
Sebastián Boselli, a un paso de salir de River con destino a Getafe

Sebastián Boselli, a un paso de salir de River con destino a Getafe

Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Mario Pereyra parodió a los ladrones con uno de sus hits tras el robo en la vereda de su casa en Sauce Viejo

Mario Pereyra parodió a los ladrones con uno de sus hits tras el robo en la vereda de su casa en Sauce Viejo

Roma ganó con autoridad ante Sassuolo y se mantiene en la pelea en la Serie A

Roma ganó con autoridad ante Sassuolo y se mantiene en la pelea en la Serie A

Villarreal se afirma en el podio y Betis desperdicia una chance clave en LaLiga

Villarreal se afirma en el podio y Betis desperdicia una chance clave en LaLiga

Ovación
Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Claudio Corvalán, entre Quilmes y un nudo que Unión debe desatar

Claudio Corvalán, entre Quilmes y un nudo que Unión debe desatar

Olmedo se la juega: Desde el primer día quise venir a Colón, porque es muy grande

Olmedo se la juega: "Desde el primer día quise venir a Colón, porque es muy grande"

Se abrió la venta de entradas de Unión para el partido ante Alianza Lima en Uruguay

Se abrió la venta de entradas de Unión para el partido ante Alianza Lima en Uruguay

Se viene en Colón la semana de máxima exigencia física en la pretemporada

Se viene en Colón la semana de máxima exigencia física en la pretemporada

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"