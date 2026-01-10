Roma ganó con autoridad ante Sassuolo y se mantiene en la pelea en la Serie A

Con goles de Manu Koné y Matías Soulé, Roma superó a Sassuolo en el Olímpico y sigue a tiro de la cima en un campeonato cada vez más parejo.

En el Olímpico, Roma dio un paso firme en su objetivo de sostenerse en la pelea grande de la Serie A . Con una actuación sólida en el complemento, el equipo capitalino venció a Sassuolo y capitalizó su jerarquía individual para resolver un partido que había sido incómodo en la primera mitad.

El arranque fue más complejo de lo esperado para Roma. Sassuolo se mostró ordenado, agresivo en la presión y generó situaciones claras en los primeros minutos, obligando a Mile Svilar a intervenir con seguridad para sostener el cero.

La falta de precisión visitante y el paso de los minutos permitieron que el conjunto local fuera equilibrando el desarrollo, aunque sin encontrar profundidad antes del descanso.

Jerarquía y resolución en el complemento

Tras el entretiempo, Roma ajustó líneas, ganó metros en el campo y asumió el control del partido. La apertura del marcador llegó a través de Manu Koné, que apareció en el área para conectar de cabeza un centro preciso de Matías Soulé.

Poco después, el propio Soulé amplió la ventaja con una definición certera, coronando una actuación determinante desde el desequilibrio y la lectura ofensiva. Con este triunfo, el equipo de la capital italiana quedó a tres puntos de la cima de manera provisoria, sosteniendo su ilusión de pelear por el Scudetto en un tramo del calendario donde cada resultado empieza a marcar diferencias.

Empates que dejan sensaciones encontradas

En otro de los encuentros de la jornada, Udinese y Pisa igualaron 2-2 en un partido cambiante. Los locales se adelantaron y lograron revertir un inicio adverso, pero no pudieron sostener la ventaja ante un rival que creció en el complemento y rescató un punto valioso.

Los goles fueron de Christian Kabasele y Keinan Davis (de penal) para Udinese, mientras que Matteo Tramoni y Henrik Meister marcaron para Pisa.

Final dramático entre Como y Bologna

En tanto, Como y Bologna empataron 1-1 en un duelo que tuvo emociones hasta el cierre. Nicolò Cambiaghi adelantó a la visita, que luego sufrió la expulsión del propio delantero, y Martin Baturina apareció en tiempo adicionado para sellar la igualdad.

El resultado dejó a Como en la zona alta de la tabla, mientras que Bologna continúa en mitad de camino, con la necesidad de recuperar regularidad para no perder terreno.