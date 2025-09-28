Román Burruchaga es el campeón del Challenger de Buenos Aires

El tenista argentino Román Burruchaga se impuso ante su compatriota Alex Barrena por 7-6 (7/4) y 6-3. Es el segundo título Challenger de su carrera

El tenista argentino Román Burruchaga (144º) coronó una gran semana y se consagró campeón del Challenger de Buenos Aires 2025, que se disputó en el Racket Club de Palermo.

Burruchaga tuvo que reponerse a arrancar de abajo desde el principio del juego y le ganó a su compatriota Alex Barrena (188º) por 7-6 (7/4) y 6-3.

Con el triunfo, "Burru" consiguió el segundo título Challenger de su carrera, había sido campeón en Piracicaba al principio del año, y alcanzó la posición 130º del ranking mundial.

En un primer set muy cambiante, quien se llevó la ventaja al final fue Burruchaga, luego de un tie-break. El inicio favoreció completamente a Barrena. Sólido con el servicio, el jugador de 22 años consiguió dos quiebres rápidos para ponerse en ventaja por 4-0, ante un rival demasiado errático y con problemas para jugar con el primer saque, lo que lo ponía a la defensiva.

La confianza de Burruchaga comenzó a aparecer en el quinto juego, con algunos errores de su rival que le facilitaron el primer quiebre. A partir de ahí, aunque seguía bajo con el saque, los drops empezaron a favorecer a "Burru", que volvió a quebrar en el noveno game.

Con otro semblante, Burruchaga comenzó a imponerse y, llegado el tie-break, necesitó de cuatro set points para cerrar el primer parcial, en un gran punto que cerró con el revés, cerca de la red.

El segundo set comenzó con una leve demora, por un altercado entre Barrena y un espectador, que generó que la seguridad del torneo se encargue de retirarlo del estadio. El segundo set comenzó con un quiebre por lado, con un revés por parte de Burruchaga y un passing shot del lado de Barrena.

En el quinto game, un pique polémico en contra del jugador de 22 años disparó en una gran discusión entre él y el umpire, con posterior entrada al campo de juego del supervisor del partido. La situación pareció sacar del partido a Barrena, que no pudo mantener su saque siguiente. Burruchaga volvió a quebrar en el octavo juego, con un gran pasing shot de revés, para luego sacar para partido.

Ante un estadio colmado y dividido, con aliento para ambos jugadores, Román Burruchaga cerró el triunfo con un ace a la T, para luego caer de rodillas dentro del campo de juego y festejar la conquista. Así, Burruchara sumó el segundo título de nivel Challenger de su carrera, ambos este año, y sigue acercándose al top 100.