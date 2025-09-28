Uno Santa Fe | Román Burruchaga

Román Burruchaga es el campeón del Challenger de Buenos Aires

El tenista argentino Román Burruchaga se impuso ante su compatriota Alex Barrena por 7-6 (7/4) y 6-3. Es el segundo título Challenger de su carrera

28 de septiembre 2025 · 17:35hs
Román Burruchaga se consagró campeón del Challenger de Buenos Aires.

Román Burruchaga se consagró campeón del Challenger de Buenos Aires.

El tenista argentino Román Burruchaga (144º) coronó una gran semana y se consagró campeón del Challenger de Buenos Aires 2025, que se disputó en el Racket Club de Palermo.

Burruchaga campeón del Challenger de Buenos Aires

Burruchaga tuvo que reponerse a arrancar de abajo desde el principio del juego y le ganó a su compatriota Alex Barrena (188º) por 7-6 (7/4) y 6-3.

Con el triunfo, "Burru" consiguió el segundo título Challenger de su carrera, había sido campeón en Piracicaba al principio del año, y alcanzó la posición 130º del ranking mundial.

En un primer set muy cambiante, quien se llevó la ventaja al final fue Burruchaga, luego de un tie-break. El inicio favoreció completamente a Barrena. Sólido con el servicio, el jugador de 22 años consiguió dos quiebres rápidos para ponerse en ventaja por 4-0, ante un rival demasiado errático y con problemas para jugar con el primer saque, lo que lo ponía a la defensiva.

La confianza de Burruchaga comenzó a aparecer en el quinto juego, con algunos errores de su rival que le facilitaron el primer quiebre. A partir de ahí, aunque seguía bajo con el saque, los drops empezaron a favorecer a "Burru", que volvió a quebrar en el noveno game.

Con otro semblante, Burruchaga comenzó a imponerse y, llegado el tie-break, necesitó de cuatro set points para cerrar el primer parcial, en un gran punto que cerró con el revés, cerca de la red.

El segundo set comenzó con una leve demora, por un altercado entre Barrena y un espectador, que generó que la seguridad del torneo se encargue de retirarlo del estadio. El segundo set comenzó con un quiebre por lado, con un revés por parte de Burruchaga y un passing shot del lado de Barrena.

En el quinto game, un pique polémico en contra del jugador de 22 años disparó en una gran discusión entre él y el umpire, con posterior entrada al campo de juego del supervisor del partido. La situación pareció sacar del partido a Barrena, que no pudo mantener su saque siguiente. Burruchaga volvió a quebrar en el octavo juego, con un gran pasing shot de revés, para luego sacar para partido.

Ante un estadio colmado y dividido, con aliento para ambos jugadores, Román Burruchaga cerró el triunfo con un ace a la T, para luego caer de rodillas dentro del campo de juego y festejar la conquista. Así, Burruchara sumó el segundo título de nivel Challenger de su carrera, ambos este año, y sigue acercándose al top 100.

Román Burruchaga Alex Barrena Challenger

Lo último

Italia le ganó la final a Bulgaria y consiguió su quinto título en el Mundial de Vóley

Italia le ganó la final a Bulgaria y consiguió su quinto título en el Mundial de Vóley

Racing e Independiente empataron en un clásico picante, polémico y con goles anulados

Racing e Independiente empataron en un clásico picante, polémico y con goles anulados

Deportivo Madryn está en la final de la Primera Nacional y espera por su rival

Deportivo Madryn está en la final de la Primera Nacional y espera por su rival

Último Momento
Italia le ganó la final a Bulgaria y consiguió su quinto título en el Mundial de Vóley

Italia le ganó la final a Bulgaria y consiguió su quinto título en el Mundial de Vóley

Racing e Independiente empataron en un clásico picante, polémico y con goles anulados

Racing e Independiente empataron en un clásico picante, polémico y con goles anulados

Deportivo Madryn está en la final de la Primera Nacional y espera por su rival

Deportivo Madryn está en la final de la Primera Nacional y espera por su rival

Unión jugará la final de fútbol femenino buscando el ascenso a Primera División

Unión jugará la final de fútbol femenino buscando el ascenso a Primera División

Román Burruchaga es el campeón del Challenger de Buenos Aires

Román Burruchaga es el campeón del Challenger de Buenos Aires

Ovación
Unión jugará la final de fútbol femenino buscando el ascenso a Primera División

Unión jugará la final de fútbol femenino buscando el ascenso a Primera División

CRAI cayó en Fisherton en el pendiente del Regional del Litoral

CRAI cayó en Fisherton en el pendiente del Regional del Litoral

Arrancaron los cuartos de final en el sector principal del Oficial

Arrancaron los cuartos de final en el sector principal del Oficial

Racing e Independiente empataron en un clásico picante, polémico y con goles anulados

Racing e Independiente empataron en un clásico picante, polémico y con goles anulados

Deportivo Madryn está en la final de la Primera Nacional y espera por su rival

Deportivo Madryn está en la final de la Primera Nacional y espera por su rival

Policiales
Cayó en Rosario El Colo Cappelletti, otro de los más buscados, operador de Los Menores y del juego clandestino

Cayó en Rosario "El Colo" Cappelletti, otro de los más buscados, operador de "Los Menores" y del juego clandestino

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'