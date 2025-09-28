Racing e Independiente empataron en un clásico picante, polémico y con goles anulados

En un clásico muy disputado, Racing e Independiente no se sacaron ventajas. Fue 0-0 y en la última jugada, Pablo Galdames falló un mano a mano

En el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura, Racing e Independiente empataron 0 a 0 en un clásico de Avellaneda que tuvo de todo, y que en la última jugada del partido pudo definirse pero Galdames definió mal en el mano a mano con Cambeses.

A lo largo de los 90 minutos los dos equipos tuvieron chances claras de gol. La primera, fue tan solo a los 30 segundos cuando Zabala la despejó en la línea tras el remate de Conechny y en el rebote dentro del área Agustín Almendra definió desviado.

Promediando la mitad de la primera parte, ocurrió una situación polémica, debido a que todo Independiente pidió tarjeta roja para Bruno Zuculini, quien le pegó un planchazo a Lomónaco luego de puntear la pelota en una disputa entre ambos.

En ambos tiempos, el Rojo tuvo la posibilidad de abrir el marcador, a través de Pussetto y de Cabral, pero en ambas oportunidades los goles fueron anulados debido a que los futbolistas picaron en posición adelantada.

En la última jugada del partido, Galdames se fue mano a mano con Cambeses y tuvo la gran chance de darle la victoria a su equipo, pero tras definir de cachetada la pelota pasó al lado del palo derecho del arquero.