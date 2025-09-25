Uno Santa Fe | Escenario | Santa Fe

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

El viernes 3 de octubre a las 21 hs, el Teatro Negro de Praga se presentará en el Teatro Luz y Fuerza (Junín 2957), ofreciendo un show de teatro físico, pantomima, danza, música y efectos de luz y sombra

25 de septiembre 2025 · 00:17hs
Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

El próximo viernes 3 de octubre a las 21 hs, el Teatro Negro de Praga se presentará en el Teatro Luz y Fuerza (junín 2957), ofreciendo a Santa Fe un espectáculo que combina teatro físico, pantomima, danza, música y efectos de luz y sombra. Las entradas ya están disponibles en tickea.com.ar y en la boletería del teatro, y clientes del Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe pueden acceder a 3 y 6 cuotas sin interés en sus compras online.

praga 2

Teatro Negro de Praga

Fundado en 1961 por Jií Srnec, pionero y referente mundial del Teatro Negro, el grupo propone una experiencia visual y poética que trasciende idiomas y culturas. La compañía ha recorrido más de 80 países de cuatro continentes, siendo ovacionada en escenarios emblemáticos como Broadway (Nueva York), La Scala (Milán), el Festival de Edimburgo, Expo Osaka y Expo Dubái. Hasta el momento, más de nueve millones de espectadores han disfrutado de su propuesta.

Santa Fe Teatro
