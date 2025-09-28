Unión jugará la final de fútbol femenino buscando el ascenso a Primera División

Este domingo se jugó la última fecha de la temporada regular del campeonato de fútbol femenino de Primera B. Y Unión se enfrentó en condición de visitante ante el Porvenir.

El equipo dirigido por Paulo Poccia necesitaba al menos un empate para asegurarse la clasificación a la final buscando el Ascenso, ya que antes del partido sumaba 43 puntos en la Zona A y Camioneros tenía 40 unidades.

Por lo cual, con un punto se aseguraba quedar primero en su zona. Y finalmente lo consiguió, ya que logró igualar 0-0 con el Porvenir y de esta manera enfrentará en la final a Lanús, quien se quedó con el primer puesto en la Zona B. El partido de ida se jugará en el 15 de Abril, en tanto que la vuelta se llevará a cabo en La Fortaleza.