Cayó en Rosario "El Colo" Cappelletti, otro de los más buscados, operador de "Los Menores" y del juego clandestino

Este jueves 25 de septiembre, efectivos de la Unidad de Procedimientos Judiciales “Rosario” y del Escuadrón Seguridad Ciudadana “Rosario” de Gendarmería Nacional lograron la aprehensión de Fernando Andrés “El Colo” Cappelletti, de 36 años, uno de los criminales prófugos más buscados en Rosario. La detención se produjo en avenida Pellegrini y calle Colón, en el sur de la ciudad. Sobre Cappelletti pesaba un pedido de captura en el marco de la investigación “Vilches Leandro y otros s/ Asociación Ilícita”, que instruye la Unidad Fiscal Especial de Homicidios Dolosos del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Cayó tras un cerco de Gendarmería

Durante las últimas 24 horas, los pesquisas de Gendarmería cerraron el cerco de seguridad que protegía a Cappelletti. Un allanamiento en el barrio Triángulo durante la madrugada hizo creer al prófugo que había escapado, pero horas más tarde fue sorprendido y rodeado. Sin posibilidad de huida, fue neutralizado y esposado frente a transeúntes rosarinos, testigos involuntarios de la detención. La recompensa que ofrecía el Gobierno de Santa Fe, de 20 millones de pesos, quedará en las arcas del Estado.

Quién es “El Colo” Cappelletti y su vínculo con “Los Menores”

Fernando Andrés “El Colo” Cappelletti era buscado intensamente por su presunta relación con la banda narcocriminal “Los Menores” de Rosario. Según la investigación, operaba como uno de los gerentes del juego clandestino en Rosario bajo las órdenes de Lisandro “Limón” Contreras, detenido en diciembre de 2024 en Tigre. También se lo vincula con Matías Gazzani, líder de Los Menores, sobre quien pesa una recompensa de 70 millones de pesos.

Crímenes atribuidos a la banda

La banda de “Los Menores” es señalada como autora del doble crimen del sábado 9 de noviembre, en el que fueron asesinados “Pillín” Bracamonte, jefe de la barra brava de Rosario Central, y su lugarteniente “La Rana” Attardo. Gazzani sería clave en ese ataque, mientras que Cappelletti, según los investigadores, cumplía el rol de logístico y financiero de la organización.

Situación procesal

La detención de Cappelletti fue informada a la Jefatura de la Región II de Gendarmería Nacional Argentina, que notificó al fiscal de Flagrancia del MPA. El funcionario judicial ordenó que el acusado continúe privado de su libertad, sea identificado y que su situación procesal se defina este viernes.

