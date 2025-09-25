Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

El sábado 1 de noviembre en Rosario, reunirá a Divididos, Babasónicos, Juanes y El Plan de la Mariposa, en el ritual musical que ya es marca obligada en la agenda nacional.

La sexta edición del Festival Bandera reveló la grilla que se dará cita el sábado 1 de noviembre, en los tres escenarios del Hipódromo del Parque Independencia; y la lista es, otra vez, sorprendente: Babasónicos, Divididos, Juanes, El Kuelgue, Deep Dish, El Plan de la Mariposa, Yami Safdie, Cruzando el Charco, Conociendo Rusia, Koino Yokan, Gauchito Club, 1915, Piti Fernández, Killer Burritos, Marttein, Un muerto más, Sofía Mora, Juana Rozas, Jaze, Cabezas de Remolino, Ryan, Solca y Crema.

Mucho más que un Festival de música:

El FESTIVAL BANDERA es un evento único en el país. Definitivamente instalado como uno de los festivales de música más importantes de la agenda nacional, el BANDERA es mucho más que eso: es también una usina que genera un gran impacto cultural y económico en toda la región.

Con la visita de miles de personas que vienen para disfrutar del evento y el trabajo que genera a miles de personas de la región, el FESTIVAL BANDERA es uno de los hitos indispensables de la ciudad que es cuna del rock nacional.

Para ver algo de lo que pasó en la última edición del BANDERA:

https://www.youtube.com/watch?v=HUm9IrQZ8_o

Producción: Allpress Producciones | Produce Crack | Asfalto Producciones