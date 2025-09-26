Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

En un operativo de prevención activa en la Ruta Nacional 11, a la altura de El Timbó, Gendarmería detuvo a un brasileño y un argentino y secuestró 16 kilos de marihuana

En las últimas horas, Gendarmería Nacional Argentina concretó un importante operativo de lucha contra el narcotráfico en la Ruta Nacional 11 , a la altura de El Timbó , donde fueron aprehendidos dos hombres –un ciudadano brasileño y un argentino– y se secuestraron 16 kilos de marihuana valuados en $76.000.000 .

El procedimiento se realizó en el kilómetro 797 de la Ruta 11, en el marco de los controles de Prevención Activa que realiza la fuerza federal. Durante los chequeos selectivos de personas y vehículos, los gendarmes detuvieron la marcha de una camioneta Ford Ranger ocupada por dos hombres.

El nerviosismo de ambos alertó a los uniformados sobre una posible irregularidad. Al inspeccionar el interior del vehículo, en el asiento trasero hallaron dos bolsas de nylon negro con 16 paquetes envueltos en nylon transparente que contenían sustancia vegetal.

Tras realizar el Narcotest, se comprobó que se trataba de marihuana, con un peso total de 15,990 kilos. También se incautaron la camioneta, un teléfono iPhone 11 y otros elementos de interés para la causa.

Intervención judicial

La novedad fue informada a la Jefatura de la Región II Rosario y a la Agrupación V Entre Ríos de Gendarmería Nacional, quienes pusieron en conocimiento del hecho a la Fiscalía Federal Descentralizada de Reconquista y al Juzgado Federal de Garantías de esa ciudad.

Las autoridades judiciales ordenaron que los dos detenidos permanezcan privados de su libertad, sean identificados y se les forme causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, además de disponer una férrea cadena de custodia sobre la droga incautada y los elementos secuestrados.

• LEER MÁS: Una persecución finalizó con la aprehensión de dos hombres con drogas en su poder