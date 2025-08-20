Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

Alan Sutton y las Criaturitas de la Ansiedad se presentarán el viernes 26 de septiembre. Las entradas pueden adquirirse en la boletería de HUB y a través de Ticketway y sus puntos de venta (online y físicos)

Después de dos presentaciones anteriores que dejaron huella en el público santafesino, Alan Sutton y las Criaturitas de la Ansiedad regresan a Santa Fe con una propuesta completamente renovada . Esta vez será para presentar su nuevo álbum Berrinche, en el marco de un tour que apuesta por la intimidad y la escucha atenta. La cita será el viernes 26 de septiembre a las 21 hs en HUB de Santa Fe, con entradas disponibles a través de Ticketway. El show es apto para todas las edades.

La gira —que ya pasó por escenarios como el Gran Rex de Buenos Aires, el Teatro Coliseo de Santiago de Chile y la Sala Zitarrosa de Montevideo— plantea un cambio radical en la forma de llevar su música al vivo. El Tour Berrinche se desarrolla exclusivamente en teatros, con público sentado y un ambiente que invita a la conexión directa con las canciones. En Santa Fe, el show será en formato reducido (Dúo Set), con Alan y Jero en escena, llevando adelante un espectáculo sensible, sincero y minimalista, pero sin perder la potencia narrativa ni la identidad sonora que caracteriza al proyecto.

Berrinche es el cuarto álbum de estudio del grupo, y también uno de los más personales y orgánicos hasta la fecha. Grabado en un entorno aislado y con una estética cuidada desde lo simple, el disco representa un giro en la trayectoria del artista, alejado de la sobreproducción y con una búsqueda más directa, emocional y cruda. El resultado es una experiencia íntima que se traslada al escenario con la misma honestidad con la que fue concebida.

Puntos de venta:

HUB | 25 de Mayo 3428

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161