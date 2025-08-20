Después de dos presentaciones anteriores que dejaron huella en el público santafesino, Alan Sutton y las Criaturitas de la Ansiedad regresan a Santa Fe con una propuesta completamente renovada. Esta vez será para presentar su nuevo álbum Berrinche, en el marco de un tour que apuesta por la intimidad y la escucha atenta. La cita será el viernes 26 de septiembre a las 21 hs en HUB de Santa Fe, con entradas disponibles a través de Ticketway. El show es apto para todas las edades.
Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB
Las entradas pueden adquirirse en la boletería de HUB y a través de Ticketway y sus puntos de venta (online y físicos)
La gira —que ya pasó por escenarios como el Gran Rex de Buenos Aires, el Teatro Coliseo de Santiago de Chile y la Sala Zitarrosa de Montevideo— plantea un cambio radical en la forma de llevar su música al vivo. El Tour Berrinche se desarrolla exclusivamente en teatros, con público sentado y un ambiente que invita a la conexión directa con las canciones. En Santa Fe, el show será en formato reducido (Dúo Set), con Alan y Jero en escena, llevando adelante un espectáculo sensible, sincero y minimalista, pero sin perder la potencia narrativa ni la identidad sonora que caracteriza al proyecto.
Berrinche es el cuarto álbum de estudio del grupo, y también uno de los más personales y orgánicos hasta la fecha. Grabado en un entorno aislado y con una estética cuidada desde lo simple, el disco representa un giro en la trayectoria del artista, alejado de la sobreproducción y con una búsqueda más directa, emocional y cruda. El resultado es una experiencia íntima que se traslada al escenario con la misma honestidad con la que fue concebida.
Puntos de venta:
HUB | 25 de Mayo 3428
Tribus Club de Arte | República de Siria 3572
NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637
NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780
NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091
NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980
NEXON Paraná | Urquiza 1031
Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná
ONLINE : www.ticketway.com.ar
VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161