Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

La victima tenía 35 años. La PDI realizó los peritajes criminalísticos y la fiscalía investiga el hecho.

En la tarde del jueves, un violento crimen en Moisés Ville sacudió a la localidad. Una persona alertó a la Policía de Santa Fe sobre la presencia de un hombre tirado y ensangrentado en la vía pública, en calle 25 de Mayo al 300 . Al llegar al lugar, oficiales de la Comisaría 3° hallaron gravemente herido a Gastón Alejandro Pfaffen , de 35 años, quien fue trasladado de urgencia al hospital Samco local , donde finalmente falleció por las graves heridas recibidas.

Según las primeras informaciones, la víctima se había dirigido hasta la vivienda de padre e hijo en calle 25 de Mayo, donde mantuvo un diálogo áspero con ambos. En medio de la discusión, uno de los hombres atacó a puñaladas a Pfaffen, provocándole heridas en el tórax que le ocasionaron la muerte minutos después.

Aprehendidos los presuntos autores

Tras el ataque, los policías de la Comisaría 3° aprehendieron de inmediato a los sospechosos, identificados como F. A. B., de 51 años, y su hijo F. B., de 23, por su presunta responsabilidad criminal en el asesinato de Pfaffen. Una guardia policial quedó de consigna para preservar la escena del crimen hasta la llegada de los peritos.

Peritajes criminalísticos y actuación judicial

La Policía de Investigaciones (PDI) y la Unidad Regional XIII San Cristóbal informaron a la fiscal Hemilse Fissore, del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó la realización de los peritajes criminalísticos de rigor y el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la necropsia.

Los agentes del área Científica de la PDI trabajaron en la escena del crimen recolectando pruebas para avanzar en la investigación.

• LEER MÁS: Una persecución finalizó con la aprehensión de dos hombres con drogas en su poder