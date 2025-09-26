Uno Santa Fe | Policiales | comerciante

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

La victima tenía 35 años. La PDI realizó los peritajes criminalísticos y la fiscalía investiga el hecho.

Juan Trento

Por Juan Trento

26 de septiembre 2025 · 13:52hs
Los detenidos por el homicidio en Moisés Ville

Los detenidos por el homicidio en Moisés Ville

En la tarde del jueves, un violento crimen en Moisés Ville sacudió a la localidad. Una persona alertó a la Policía de Santa Fe sobre la presencia de un hombre tirado y ensangrentado en la vía pública, en calle 25 de Mayo al 300. Al llegar al lugar, oficiales de la Comisaría 3° hallaron gravemente herido a Gastón Alejandro Pfaffen, de 35 años, quien fue trasladado de urgencia al hospital Samco local, donde finalmente falleció por las graves heridas recibidas.

El ataque a puñaladas

Según las primeras informaciones, la víctima se había dirigido hasta la vivienda de padre e hijo en calle 25 de Mayo, donde mantuvo un diálogo áspero con ambos. En medio de la discusión, uno de los hombres atacó a puñaladas a Pfaffen, provocándole heridas en el tórax que le ocasionaron la muerte minutos después.

Aprehendidos los presuntos autores

Tras el ataque, los policías de la Comisaría 3° aprehendieron de inmediato a los sospechosos, identificados como F. A. B., de 51 años, y su hijo F. B., de 23, por su presunta responsabilidad criminal en el asesinato de Pfaffen. Una guardia policial quedó de consigna para preservar la escena del crimen hasta la llegada de los peritos.

Peritajes criminalísticos y actuación judicial

La Policía de Investigaciones (PDI) y la Unidad Regional XIII San Cristóbal informaron a la fiscal Hemilse Fissore, del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó la realización de los peritajes criminalísticos de rigor y el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la necropsia.

Los agentes del área Científica de la PDI trabajaron en la escena del crimen recolectando pruebas para avanzar en la investigación.

• LEER MÁS: Una persecución finalizó con la aprehensión de dos hombres con drogas en su poder

comerciante Moises Ville puñaladas
Noticias relacionadas
Los detenidos y la droga secuestrada

Una persecución finalizó con la aprehensión de dos hombres con drogas en su poder

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados  

Cayó en Rosario "El Colo" Cappelletti, otro de los más buscados, operador de "Los Menores" y del juego clandestino

el video que reaparece tras el triple crimen: lara habia hablado antes de ser asesinada

El video que reaparece tras el triple crimen: Lara había hablado antes de ser asesinada

Detuvieron a 10 narcos en Rosario

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Lo último

Cepo: los compradores de dólar oficial no podrán operar divisas financieras por 90 días

Cepo: los compradores de dólar oficial no podrán operar divisas financieras por 90 días

Triple femicidio: quién es Pequeño J, el narco acusado de ordenar los asesinatos

Triple femicidio: quién es "Pequeño J", el narco acusado de ordenar los asesinatos

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Último Momento
Cepo: los compradores de dólar oficial no podrán operar divisas financieras por 90 días

Cepo: los compradores de dólar oficial no podrán operar divisas financieras por 90 días

Triple femicidio: quién es Pequeño J, el narco acusado de ordenar los asesinatos

Triple femicidio: quién es "Pequeño J", el narco acusado de ordenar los asesinatos

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Escándalo internacional: Garcés y Machuca suspendidos por FIFA

Escándalo internacional: Garcés y Machuca suspendidos por FIFA

Crimen de Damián Strada en Laguna Paiva: imputaron a la ex pareja y a su actual novio y revelaron el móvil y la mecánica del homicidio

Crimen de Damián Strada en Laguna Paiva: imputaron a la ex pareja y a su actual novio y revelaron el móvil y la mecánica del homicidio

Ovación
Escándalo internacional: Garcés y Machuca suspendidos por FIFA

Escándalo internacional: Garcés y Machuca suspendidos por FIFA

Spahn: El fútbol profesional refleja el esfuerzo de toda la institución

Spahn: "El fútbol profesional refleja el esfuerzo de toda la institución"

Desvaux: Quiero agradercele a Spahn por la predisposición que tuvo

Desvaux: "Quiero agradercele a Spahn por la predisposición que tuvo"

Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario

"Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario"

Se pone al día el Top 9 del Regional del Litoral

Se pone al día el Top 9 del Regional del Litoral

Policiales
Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'