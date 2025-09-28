Deportivo Madryn está en la final de la Primera Nacional y espera por su rival

Deportivo Madryn venció a Arsenal 2-1 y de esta manera se aseguró el primer puesto en la Zona A y espera rival para jugar la final por el Ascenso

Deportivo Madryn terminó primero en la Zona A y jugará la final por el ascenso a Primera División.

Deportivo Madryn venció por 2-1 a Arsenal, que descendió a la Primera B, y ganó la zona A, por lo que se aseguró disputar la final de la Primera Nacional por el primer ascenso a la Liga Profesional, ya que le sacó cinco puntos a Atlanta, su escolta, a falta de una fecha.

El conjunto chubutense quedó en la puerta de hacer historia porque nunca pudo jugar en la máxima categoría del fútbol argentino, pero gracias a los goles de Nicolás Maná y Diego Crego, el elenco dirigido por Leandro Gracián sueña con la hazaña.

Por la zona B, Gimnasia de Mendoza tenía chances de lograr la clasificación esta fecha, pero igualó 1-1 contar Chacarita en San Martín y ahora deberá esperar a la última jornada, en la que recibirá a Defensores de Belgrano.

El conjunto mendocino, que no pisa Primera desde la década del 80, lidera con 60 puntos, pero lo sigue Estudiantes de Caseros con 58. Además, Estudiantes de Río Cuarto, que tiene 56, recibe a Almirante Brown desde las 19 y si gana quedará a sola una unidad del elenco de Ariel Broggi.

La fecha que viene, los perseguidores del Lobo mendocino también disputarán sus partidos. El conunto bonaerense visitará a Mitre de Santiago del Estero y el cordobés viajará a Salta para medirse contra Central Norte. Ambos dependerán de Gimnasia para tener chances de jugar la final.