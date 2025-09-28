Uno Santa Fe | Ovación | CRAI

CRAI cayó en Fisherton en el pendiente del Regional del Litoral

Por la fecha 11 del Top 9 del Torneo Regional del Litoral, CRAI perdió ante Old Resian en Rosario por 32 a 22 en el sur provincial

28 de septiembre 2025 · 10:41hs
Los Gitanos cayeron en Fisherton frente a Old Resian por el Top 9 litoraleño.

El Tricolor y el Gitano jugaron el cotejo pendiente de la fecha 11, cotejo que fue oportunamente suspendido por el fallecimiento del juvenil jugador de CRAI, Jerónimo Fernández Bobbio. Por el Top 9 del Regional del Litoral, Old Resian de Rosario se impuso a CRAI por 32 a 22 con el arbitraje del rosarino Carlos Poggi.

CRAI no pudo con Old Resian

El conjunto local doblegó a los santafesinos en cancha de Jockey Club de Rosario, por tener sus instalaciones ocupadas con un encuentro deportivo, por 32 a 22, 5 a 1 en puntos, y ahora sueña con pelear por la clasificación. Para los Gitanos hubo dos tries del medio scrum Alejandro Molinas, uno del primera línea Ramiro Ibáñez, más una conversión y un penal del full back Facundo Beltramino.

Las posiciones del Top 9 del Regional del Litoral quedaron del siguiente modo: Jockey Club de Rosario 59, Estudiantes de Paraná 51, Duendes 43, Gimnasia y Esgrima de Rosario 37, Santa Fe Rugby Club 36, Old Resian 35, Paraná Rowing Club 30, CRAI 25, y Jockey Club de Venado Tuerto 4.

En la próxima fecha, a disputarse el sábado 4 de octubre, jugarán Jockey Club de Rosario con Santa Fe Rugby, Jockey Club de Venado Tuerto con Gimnasia y Esgrima de Rosario, Paraná Rowing con Duendes, Old Resian con Estudiantes de Paraná, quedando libre CRAI.

Síntesis

Old Resian 32- CRAI 22

Old Resian: Mateo Núñez Miserez, Faustino Grynblat y Walter Mascaro; Facundo Gómez Paris y Santiago Torroba; Franco Lo Nostro, Gianfranco Speciale (c) y Ramiro Cárcamo; Guido Candini y Victor Jaef; Juan Taleti Serra, Marco Gómez Paris, Nazareno Valentini, Tomás Echevarne y Agustín Puignero. Entrenador: Fernando Fantoni

Luego ingresaron: Adrián Bachela, Diego Piancatelli, Luis Alberdi, Luciano Cuminetti, Gianfranco Femia, Ayrton Arroyo Acevedo.

CRAI: José Canuto, Enzo Abraham y Ramiro Ibáñez; Ignacio Parodi y Juan Mufarrege; Tomás Schinner, Juan Sánchez y Manuel Bernstein; Alejandro Molinas y Ramiro Del Sastre; Bautista Lattanzi, Tomás Funes, Lautaro Montini, Iñaki Carreras y Facundo Beltramino. Entrenador: Goli Fernández.

Luego ingresaron: Elio Gariboldi, Nicasio Miguel, Santiago Carreras, Agustín Ponzio, José Ignacio Gálvez, Justo González Viescas y Genaro Giombi.

Primer tiempo: 3´ try Alejandro Molinas, 14´ penal Facundo Beltramino, 24´ try Nazareno Valentini, 31´ try Walter Mascaro convertido por Guido Candini, 42´ try Ramiro Ibáñez convertido por Facundo Beltramino.

Segundo tiempo: 4´ try Gianfranco Speciale, 13´ penal Guido Candini, 16´ try Guido Candini, 17´ try Alejandro Molinas convertido por Facundo Beltramino, 40´ try penal.

Cancha: Old Resian

Referee: Carlos Poggi (Rosario)

