Arrancaron los cuartos de final en el sector principal del Oficial

En el Sergio Antoniazzi, La Salle Jobson derrotó a CRAI, mientras que Santa Fe Rugby avanzó por ventaja deportiva a semifinales del Torneo Oficial

Tal como estaba previsto , se disputaron los play offs, correspondientes a los cuartos de final del Torneo Oficial que organiza la Asociación Santafesina de Hockey. Se registraron l os triunfos de La Salle Jobson, El Quillá y Banco Provincial, aunque Santa Fe Rugby empató su compromiso , pasó a la siguiente instancia por la ventaja deportiva.

La Salle derrotó 3-2 a CRAI y accedió entre los cuatro mejores de la competencia, instancia en la que lo espera Banco. El “colegial” fue más regular en su rendimiento y tras dos cuartos parejos y peleados, de ida y vuelta, consiguió la ventaja que le posibilitó el triunfo. Victoria Bertone abrió la cuenta para las “gitanas” sobre los últimos minutos de la etapa final.

Pero Camila Fabbro puso la igualdad antes de que termine ese parcial. Ya en el segundo período, el elenco de Miguel Alberto mantuvo su búsqueda constante, presión e intensidad. De esa manera, Mila Doyharzabal lo puso arriba 2-1.

Tras el descanso, La Salle ratificó su mayor volumen de juego. Nuevamente Fabbro estiró la diferencia, a segundos de que concluya el tercer cuarto. El conjunto de José Benítez estuvo errático y pese al descuento de Florencia Villar en los instantes finales del cotejo, no le alcanzó. SFRC avanzó por ventaja deportiva a semifinales.

El “tricolor” se imponía 2-0 sobre Alma Juniors con goles de Emilia Vidoz y Sofía Garófalo. Sin embargo, las “lobas” no desistieron en su ambición y en seis minutos sobre el último capítulo empataron. Lo hizo por medio de Sofía Qüagliaro y Guillermina Nagel. Más allá de la reacción y sus intentos, no le fue suficiente para la victoria.

image

El Quillá superó 5-0 a Universitario y dio otro paso en la defensa del título. Las “tiburonas” prevalecieron con las conquistas de Lola Busilacchio, Fiorella Primón, Julia Ponzo, Giuliana Lucca y Virginia Suárez.

Ahora se las verá contra SFRC. En tanto que Banco hizo lo propio 4-1 sobre Argentino de San Carlos. Las “kresteras” se adelantaron con el tanto de Ruth Fuchs. El “decano” hizo su juego y fue contundente con un tiro potente de Martina Ferrero para dejar el marcador en tablas. Luego de varias llegadas profundas y fijos, el conjunto de Daniel De Petre consiguió capitalizar el dominio con los goles de Celina Basilio, Fuchs y Luna Morello.

En el certamen de ascenso

CRAR pisó fuerte contra Atlético Franck. Tras un primer parcial bastante cerrado, rompió el cero y desde la ventaja mediante un penal, impuso su juego sobre la segunda mitad. Guillermina Astudillo se destacó con cuatro goles. Los demás fueron obra de Maitena Zanabria y Alma Mondino en la victoria 6-0.

El “verde” alcanzó en la punta a El Quillá Amarillo, ambos con 13 puntos. Por la sexta jornada, las líneas “Blancas” de El Quillá y Alma Juniors se pusieron al día desde infantiles a Sub14. En la categoría competitiva, repartieron puntos con el 1-1.