La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00’

La Re Fiesta es la fiesta donde está prohibida la música moderna. Donde vas a escuchar los mejores temas de cumbia, reggaetón, pop y etcéteras de 1990 al 2015 sin excepciones, y transportarte a las fiestas que ibas en esa época. Se estará presentando en Santa Fe el viernes 26 de septiembre desde las 23 en Demos (9 de Julio 2239)
Una nueva edición de La Re Fiesta tendrá lugar el viernes 26 de septiembre en Demos (9 de Julio 2239). Las entradas están a la venta a través de Ticketway y sus puntos de venta (online y físicos)
Emulando los "asaltos" barriales de esos años, revive la nostalgia que trae recordar la adolescencia, por supuesto bailar todos los temones de la época de cumbia, reggaeton, pop latino, plena, y mucho más. Si hay algo que caracteriza a la fiesta es la gente cantando a todo pulmón las canciones (esas que no sabías que te sabías de memoria) y la diversidad de su público, nucleando jóvenes, adultos y hasta familias completas que vienen a vivir la experiencia.
