Hospital de Niños: en 2020 atendieron 64% menos de pacientes que en 2019

La otra razón que expuso el referente del Alassia fue que "los chicos no tuvieron contacto entre ellos en guarderías, escuelas o clubes y no hubo contagios allí", aunque aclaró que "esto no quiere decir que no deban ir a la escuela o hacer vida social".

Desde el Alassia se elaboró un informe epidemiológico que abarca a partir del 1 de marzo hasta el 15 de diciembre de 2020, con un esquema que toma como referencia las semanas epidemiológicas en convivencia con la pandemia de coronavirus.

INFO POLI 01.jpg

Consultas totales

La reducción notoria en la cantidad de consultas realizadas en el Hospital de Niños se puede reflejar en que fueron 887, en la semana epidemiológica Nº 12, el mayor número de atenciones hospitalarias en una semana, siendo del 15 al 21 de marzo y coincidiendo con el inicio del aislamiento. En 2019, para la misma fecha se atendieron 1.371 consultas.

INFO POLI 02.jpg

Durante 2019, el pico de consultas por semana fue de 2.461, del 5 al 11 de julio en pleno invierno. La particularidad de 2020, siendo año de pandemia, fue que el pico máximo de pacientes atendidos en el invierno fue de apenas 748 atenciones, entre el 2 y el 8 de agosto, y en coincidencia con las restricciones a la circulación de los niños.

A partir del invierno y luego, en agosto, con la decisión de declarar a la ciudad de Santa Fe como zona de transmisión comunitaria de coronavirus, las consultas se mantuvieron en ascenso leve llegando hasta 867 atenciones en el hospital en la semana que va del 6 al 12 de diciembre. Sin embargo, las diferencias fueron notorias respecto al año anterior. En la misma fecha de 2019 se registraron 1.442 consultas en el Alassia.

El dato más sobresaliente en la comparación de pacientes se relaciona con aquellos niños que presentaron cuadros clínicos respiratorios. En 2019, la máxima cifra alcanzada en el Alassia en estos casos fue de 775 niños ingresados, del 5 al 11 de julio con el invierno como factor influyente. En la misma fecha durante el año pasado eran apenas 58 los pacientes registrados con afecciones respiratorias (97 cifra máxima del 15 al 21 de marzo).

El pico de internados en 2020 fue la mitad que el año anterior

La mayor cifra de niños atendidos en sala de internación registrada durante 2020 fue de 63 pacientes, del 11 al 17 de octubre. Durante 2019, la mayor cantidad de internados en el Hospital de Niños fue de casi el doble: 112 pacientes, del 12 al 18 de julio, en plena época invernal. En la misma semana de julio correspondiente a 2020, fueron apenas 20 los niños internados en el Alassia, representando un 17% de la cifra en 2019.

La mayor cantidad de internaciones de niños con cuadros de fiebre en 2019 había sido 101 en total. En cuanto al mismo cuadro de internación para pacientes atendidos durante 2020, la cifra máxima se redujo a 67 atenciones en sala de internación.

Los niños con Covid-19

El informe epidemiológico del Hospital de Niños arrojó que hubo 45 casos positivos de coronavirus detectados en el centro de salud. De ese total, 11 fueron los contagios detectados en la guardia del Alassia, por la recientemente creada Unidad Centinela Integrada ETI/Covid. El primer positivo se detectó en la semana del 23 al 29 de agosto.

Los demás 35 infectados corresponden a pacientes previamente internados, los cuales fueron testeados y dieron positivo, detectándose el 30 de agosto el primer caso. Ningún paciente internado con coronavirus falleció, mientras que tres permanecen internados actualmente.

Entre los niños infectados de Covid-19 en el Hospital de Niños hubo bebés de cinco y seis meses, cuatro niños de un año, dos de cuatro años, dos de siete años y uno de nueve años.

