Todo el color de los hinchas de Colón para el partido ante Godoy Cruz

Colón salió a la cancha ante Godoy Cruz y, como tantas veces, la tribuna jugó su propio partido. Color, pasión y postales de la previa

Otra vez el estadio Brigadier López se transformó en mucho más que un escenario deportivo. En la previa del duelo entre Colón y Godoy Cruz por la fecha 11 de la Zona A de la Primera Nacional, las tribunas ofrecieron un espectáculo aparte, de esos que no se explican: se sienten.

Desde temprano, los alrededores comenzaron a teñirse de rojo y negro. Familias, grupos de amigos y peñas se reunieron para vivir la previa como una ceremonia. Parrillas encendidas, banderas desplegadas y el clásico ritual de cada partido marcaron el pulso antes de ingresar al estadio. Otros, fieles a la costumbre, llegaron sobre la hora, directo a ocupar su lugar para no perderse ni un segundo.

Adentro, el clima fue creciendo con el correr de los minutos. Bombos y canciones que bajaban desde todos los sectores acompañaron la salida del equipo, en una demostración de respaldo total en un partido clave para seguir prendido en lo más alto. La cámara de UNO Santa Fe estuvo presente para registrar cada detalle: sonrisas, abrazos, camisetas históricas y ese folklore que distingue a la gente sabalera en cada presentación.

Las fotos de los hinchas de Colón

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