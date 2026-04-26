Lértora, entre la bronca y el orgullo en Colón: "Merecíamos más, pero el equipo respondió"

El capitán de Colón, Federico Lértora, valoró el esfuerzo tras el 0-0 con Godoy Cruz, explicó su salida por una molestia física y destacó la personalidad con 10

El empate dejó sensaciones encontradas en Colón y nadie lo reflejó mejor que su capitán, Federico Lértora , quien habló tras el 0-0 frente a Godoy Cruz y dejó en claro que el resultado no terminó de conformar, aunque sí rescató la actitud del equipo.

El mediocampista explicó su salida en pleno partido: “Se me cargó el aductor. Intenté seguir, pero fue empeorando y preferí salir porque no estaba al cien por ciento para lo que pedía el partido”. Además, adelantó que se realizará estudios para descartar una lesión.

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En cuanto al análisis del encuentro, Lértora no ocultó cierta frustración: “Queda un sabor amargo porque no pudimos ganar de local, que era lo que veníamos logrando”. Sin embargo, rápidamente destacó el otro costado: “También hay satisfacción por el esfuerzo y la entrega. Aún con uno menos, tuvimos la situación más clara y creo que hicimos méritos para llevarnos algo más”.

El balance de Lértora en Colón

El capitán también puso en valor el nivel del rival: “Era una buena medida. Es un equipo que viene de otra categoría, con jugadores jóvenes y que seguramente va a pelear arriba”.

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Sobre el desarrollo del juego, reconoció que el inicio no fue sencillo: “Los primeros minutos nos costó acomodarnos, pero después lo emparejamos y empezamos a crecer. Justo en ese momento llega la expulsión y cambia todo”. Aún así, destacó la reacción en el complemento: “En el segundo tiempo fuimos superiores dentro de lo que podíamos hacer con uno menos. Lo controlamos bien y no nos generaron peligro”.

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Consultado por la expulsión de su compañero, eligió respaldarlo: “Son cosas que pasan. No hay que caerle a nadie, todos nos podemos equivocar. Hay que acompañarlo, porque él es el primero en estar dolido. Esto es un equipo y hay que estar juntos en estos momentos”.

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Finalmente, Lértora remarcó un aspecto que considera clave: la fortaleza anímica del grupo. “Ya nos había pasado en otro partido y volvimos a demostrar carácter. Cuando el partido se puso complicado, el equipo respondió. Nos queda la bronca por no ganar, pero también la tranquilidad de saber que estamos bien y que hay que seguir creciendo”.