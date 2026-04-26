Medrán valoró la reacción: "Colón estuvo a la altura en un contexto difícil"

El DT de Colón, Ezequiel Medrán, analizó el 0-0 ante Godoy Cruz, habló de la expulsión que condicionó el plan y destacó la respuesta para sostenerse en la pelea

Tras el empate sin goles en Santa Fe contra Godoy Cruz por la fecha 11 de la Primera Nacional, el entrenador de Colón , Ezequiel Medrán , dejó sus sensaciones en conferencia y puso el foco en la capacidad de adaptación en un partido que se volvió cuesta arriba.

El técnico reconoció que la expulsión modificó por completo el desarrollo: “Molestó, porque condicionó lo que teníamos planificado. Pero rescato que el equipo tuvo la capacidad de acomodarse, encontrar espacios y competir en un contexto complejo”. En esa línea, explicó que en el complemento la idea fue clara: presionar alto y no dejar crecer a Godoy Cruz, algo que, según su mirada, lograron en varios pasajes generando las chances más claras.

Consultado por el arbitraje, evitó profundizar en la polémica: “No es un tema en el que me enfoque. Hay decisiones que influyen, pero no creo que haya mala fe. Nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro”. De todos modos, admitió que jugar con uno menos “te quita posibilidades”, algo que ya les había sucedido en otro partido reciente.

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En cuanto al estado del plantel, Medrán dejó un mensaje optimista: “Siempre es mejor tener a todos disponibles. Estamos trabajando con el cuerpo médico y es probable que para el próximo partido podamos contar con todos”. También remarcó la importancia de sostener el rendimiento pese a las bajas.

Medrán, satisfechó por la entrega de Colón

Entre los nombres propios, destacó el esfuerzo de Alan Bonansea: “Hizo un desgaste enorme, sabíamos que iba a pasar y había que estar preparados”. Además, explicó la salida de Federico Lértora: “Sintió una carga en el aductor y preferimos no arriesgar”.

Ezequiel Medrán UNO Santa Fe | José Busiemi

Otro punto alto de la conferencia fue la referencia al pibe Cardozo, a quien el DT valoró especialmente: “Lo veníamos trabajando desde diciembre y nos pone muy contentos que haya tenido su oportunidad y pueda aportar”.

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Pensando en lo que viene, Medrán fue claro: “Estamos en una posición expectante y queremos llegar al final peleando arriba. Sabemos que cada partido será difícil y que debemos aprender a sostenernos cuando las cosas se complican”. También admitió que, junto a Diego Colotto, analizan posibles refuerzos, aunque sin perder el foco en el presente.

Finalmente, se refirió a la situación de Matías Muñoz y expresó su deseo de que se revise su sanción: “Sería muy importante poder contar con él, sobre todo porque sus estadísticas muestran que no es un jugador agresivo”.