Capibaras XV consiguió una importante victoria ante Cobras en San Pablo

En cumplimiento de la fecha 9 del Súper Rugby Américas, Capibaras XV, derrotó con autoridad a Cobras de Brasil en el estadio Nacional por 40 a 19

Un gran triunfo cosechó Capibaras XV en su visita a Cobras de Brasil 40 a 19 bajo el arbitraje de Francisco González por la fecha 9 del Súper Rugby Americas . Los argentinos de Nicolás Galatro sumaron punto bonus y uno de los ensayos fue conseguido por el santafesino de Alma, Bautista Grenón.

El equipo argentino aprovechó las oportunidades que dispuso, y llega bien afilado al próximo cotejo del viernes 1° de mayo ante Pampas en el Hipódromo de Rosario.

Capibaras XV festejó en San Pablo ante Cobras

En el primer tiempo se vio un trámite muy trabado, muy duro, con muchas infracciones en el cual los argentinos lograron apoyar una de las oportunidades que dispusieron con el try del primera línea Avaca. Cobras buscó conservar el control de la pelota y cerrar el juego, cuestión que por momentos consiguieron. Poca dinámica, y errores de manejo, fueron algunos de los puntos que se notaron por parte de la visita. Pisando mitad del periodo inicial hubo una pausa para hidratación para mitigar los casi 30 grados de temperatura en San Pablo.

Tras la reanudación en el estadio Nacional, Capibaras buscó darle ritmo al juego, cosa que Cobras intentó evitar porque ello generaba cansancio sobre todo en su pack. Igualmente las suma de errores evitaron que la visita se hiciera de la pelota. La estrategia de los brasileros puede no gustar pero fue eficiente. En un muy buen movimiento de la franquicia litotaleña, el entrerriano Cipriani tiro una excelente media luna, dejó pagando a la defensa local, y marcó el segundo ensayo para los dirigidos por Galatro, que sumado al goal de Baronio clavó el marcador 14 a 7.

rugby super rugby americas fecha 9 cobras capibaras en san pablo 2 La franquicia litoraleña derrotó a la brasilera y sigue prendido en la pelea para clasificar a semifinales.

No pasó mucho tiempo para que los argentinos pisen nuevamente el ingoal local para sellar el tercer ensayo y seguir estirando diferencias. Producto del try cosechado por Benitez con el maul y la conversión de Baronio, Capibaras extendió la ventana a 21 a 0. A pocos minutos del final, Cobras logró descontar con un try del hooker Endy William para pasar a ganar 21 a 5. Levantó el local pero al descanso se fue ganando la franquicia con base en Rosario por un try de Villagrán que le permitió alcanzar el punto bonus y con el goal de Baronio dejar las cosas 28 a 5.

La segunda etapa tuvo el ingreso del santafesino Grenóon para oxigenar el pack tras el desgaste de la primera etapa. Las acciones resultaron algo deslucidas, muy cortadas pero en una correcta acción, a partir del line, le siguió el empuje con el maul y el try de los argentinos. Fue Bautista Grenón, surgido de Querandi, el autor de un try que le permitió a Capibaras estirar el marcador 33 a 5. La clave de la ventaja estuvo dada en la capacidad para aprovechar las oportunidades que dispuso. Más allá del try del maul de los argentinos, el partido se desarrolló en campo visitante, con mayor posesión de la pelota por parte de los anfitriones.

En un buen movimiento de los locales, el ingresado Julián Leszczynski vio el espacio en la defensa litoraleña, atacando en donde había fowards, y consiguió el segundo ensayo para con el goal de Amaral dejar el score 33 a 12. Luego entró desde el banco Mokunyane para apoyar el tercer try convertido por Julián Leszczynski y achicar diferencias. Capibaras no se quedaba conforme, siguió jugando, y el premio llegó con un try penal a partir de un buen empuje en el scrum a metros del ingoal. Los brasileros hicieron penal y si bien Grenón estaba a punto de zambullirse fue el árbitro que no dudo en tomar la determinación. Capibaras ganó en Brasil por 40 a 19 y se acerca al objetivo de clasificar a las semifinales de la competencia organizada por Sudamérica Rugby.

rugby super rugby americas fecha 9 cobras capibaras en san pablo 3 El próximo viernes 1° de mayo, Capibaras jugará con Pampas en el Hipódromo de Rosario.

Síntesis: Cobras 19- Capibaras 40

Cobras Brasil Rugby: Joâo Lucas Marino, Endy Williams Pinheiro, Lautaro Facundo, Cleber Dias, Hélder Lúcio, Renato Santos, Matheus Claudio y Adrio de Melo (c); Gustavo Gobeti y Joâo Amaral; Robert Tenório, Dion Khumalo, Tasriq Mynhardt, Robson Morais y Rosko Specman.

Entrenador: Josh Reeves. Luego ingresaron: Joâo Arraez, Brendon Alves, Facundo Moreno, Henrique Ferreira, Mogomotsi Mokunyane, André Arruda, Julián Leszczynski y Sergio Luna.

Capibaras XV: Juan Ignacio Rodríguez, Martín Vaca, Enzo Avaca; Lorenzo Colidio y Franco Benítez; Jerónimo Gómez Vara, Felipe Villagrán y Manuel Bernstein (capitán); Juan Lovell y Juan Bautista Baronio; Gino Dicapua, Bautista Estellés, Bruno Heit, Lautaro Cipriani y Franco Rossetto. Entrenador: Nicolás Galatro. Luego ingresaron: Bernardo Lis, Diego Correa, Ignacio Orsetti, Juan Segundo Huber, Bautista Grenón, Alejo Sugasti, Santiago Vitola e Ignacio Dogliani.

Primer tiempo: 4' try Enzo Avaca convertido por Baronio, 25' try Lautaro Cipriani convertido por Baronio, 32' try Benitez convertido por Baronio, 36' try Endy Willian, 39' try Felipe Villagran convertido por Baronio.

Segundo tiempo: 14' try Bautista Grenón, 25' try de Julián Leszczynski convertido por Amaral, 30' try Mogomotsi Mokunyane convertido por Julián Leszczynski , 37" try penal.

Amarillas: Joao Marino (Cobras), Bautista Grenón (Capibaras)

Cancha: Estadio Nacional de San Pablo (Brasil)

Árbitro: Francisco González (Argentina)

-Resultados 9° fecha:

Dogos 43. Pampas 28

Yacaré XV 13- Selknam 34

Cobras 19- Capibaras 40

-Posiciones: Dogos XV y Pampas 37; Capibaras 31; Selknam 26; Tarucas 23, Peñarol 15, Yacaré XV 11.

-Próxima fecha:

Capibaras XV vs. Pampas XV (Viernes 1/5)

Yacaré XV vs. Cobras (Viernes 1/5)

Dogos XV vs. Tarucas (Sábado 2/5)

Selknam vs. Peñarol (Domingo 3/5)