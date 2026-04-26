Unión viajó con todo definido para visitar a Vélez en busca de otro paso hacia los playoffs

Unión está en Buenos Aires para enfrentar a Vélez por la fecha 16 del Apertura sin Estigarribia por suspensión y la vuelta de Corvalán en la lista de convocados

Con el objetivo de dar un paso firme hacia la clasificación, Unión dejó todo listo y emprendió viaje rumbo a Buenos Aires para visitar este lunes, desde las 18.45, a Vélez por la fecha 16 de la Zona A del Apertura , en busca de un resultado positivo para seguir expectante.

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El plantel trabajó por última vez este domingo por la mañana y luego partió hacia la capital, donde ya quedó concentrado a la espera de un partido clave en la lucha por meterse entre los mejores del grupo.

En la nómina, una ausencia ya confirmada: Marcelo Estigarribia no estará disponible debido a una suspensión. En contrapartida, una de las novedades salientes es el regreso de Claudio Corvalán, quien vuelve a ser tenido en cuenta tras varios encuentros.

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Con este panorama, el cuerpo técnico de Leonardo Madelón termina de delinear el equipo que buscará sumar en Liniers y sostener su lugar en zona de playoffs. La misión no será sencilla, pero en Santa Fe saben que están ante una oportunidad concreta de seguir avanzando en el torneo.

Los convocados de Unión