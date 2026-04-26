Con el objetivo de dar un paso firme hacia la clasificación, Unión dejó todo listo y emprendió viaje rumbo a Buenos Aires para visitar este lunes, desde las 18.45, a Vélez por la fecha 16 de la Zona A del Apertura, en busca de un resultado positivo para seguir expectante.
Unión viajó con todo definido para visitar a Vélez en busca de otro paso hacia los playoffs
Unión está en Buenos Aires para enfrentar a Vélez por la fecha 16 del Apertura sin Estigarribia por suspensión y la vuelta de Corvalán en la lista de convocados
Por Ovación
El plantel trabajó por última vez este domingo por la mañana y luego partió hacia la capital, donde ya quedó concentrado a la espera de un partido clave en la lucha por meterse entre los mejores del grupo.
En la nómina, una ausencia ya confirmada: Marcelo Estigarribia no estará disponible debido a una suspensión. En contrapartida, una de las novedades salientes es el regreso de Claudio Corvalán, quien vuelve a ser tenido en cuenta tras varios encuentros.
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Con este panorama, el cuerpo técnico de Leonardo Madelón termina de delinear el equipo que buscará sumar en Liniers y sostener su lugar en zona de playoffs. La misión no será sencilla, pero en Santa Fe saben que están ante una oportunidad concreta de seguir avanzando en el torneo.