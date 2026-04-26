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Bonansea, enojado en Colón: "Por ahí no cobran penales al ser grandote y estar en el roce"

El delantero de Colón, Alan Bonansea, valoró la reacción del equipo tras la expulsión, marcó la mejora en el segundo tiempo y dejó en claro que el objetivo

Ovación

Por Ovación

26 de abril 2026 · 22:51hs
Bonansea, enojado en Colón: Por ahí no cobran penales al ser grandote y estar en el roce

UNO Santa Fe | José Busiemi

El empate en Santa Fe dejó una sensación particular en Colón y uno de los que tomó la palabra fue Alan Bonansea, quien analizó el 0-0 frente a Godoy Cruz por la fecha 11 de la Primera Nacional que ahora los tiene como segundos y puso en valor el esfuerzo colectivo en un contexto adverso.

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“Se tornó complicado con la expulsión, pero así y todo nos hicimos fuertes. Laburamos muchísimo para tratar de quedarnos con la victoria”, expresó el delantero, destacando la entrega del equipo pese a jugar con uno menos durante gran parte del partido.

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En cuanto al desarrollo, marcó una evolución clara: “En el segundo tiempo estuvimos mejor con la pelota, tuvimos más paciencia y encontramos pases que en el primero no nos salían”. Esa mejora permitió a Colón crecer en el juego y generar las situaciones más claras, aunque sin poder concretarlas.

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Bonansea también hizo referencia a una jugada polémica dentro del área: “Para mí es claro el penal. Igual trato de no meterme mucho en eso, pero siempre termino agarrado o golpeado. A veces por el físico no te cobran tanto, son cosas del juego”.

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Pensando en lo que viene, el atacante dejó en claro que el equipo ya cambió el chip: “Dimos vuelta la página de lo que pasó con Morón y ahora hay que enfocarse en lo que sigue. La idea es volver a ganar”.

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