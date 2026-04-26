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Instituto igualó con Newell's y no pudo pasar a Unión en la zona de playoffs

Instituto empató 1-1 con Newell’s en el estadio Marcelo Bielsa por la fecha 16 del Apertura y no alcanzó la zona de playoffs

26 de abril 2026 · 21:51hs
Instituto igualó con Newells y no pudo pasar a Unión en la zona de playoffs

Instituto empató 1-1 con Newell's como visitante en un partido que tuvo un gran segundo tiempo y que disputaron este domingo, en el estadio Marcelo Bielsa, por la decimosexta fecha del Torneo Apertura 2026.

El defensor Saúl Salcedo había convertido en contra a los 15 minutos del segundo tiempo, mientras que el delantero Ignacio Ramírez marcó la igualdad para el local a los 34 del complemento.

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Con la igualdad, la “Gloria” quedó en el décimo lugar de la zona A con 18 puntos, mientras que el equipo que dirige Frank Darío Kudelka es anteúltimo del grupo, con 14 unidades.

En la novena fecha, que había sido postergada, el elenco cordobés será visitante de Estudiantes de Río Cuarto, mientras que la “Lepra” cerrará visitando a Vélez. Los encuentros todavía no han sido programados.

Un flojo primer tiempo tuvo una sola llegada de riesgo: luego de una jugada colectiva de izquierda a derecha de la visita, el delantero Jhon Córdoba sacó un remate desde el borde derecho del área al primer palo, que fue desviado por el arquero Josué Reinatti.

Ya en la segunda mitad, la primera llegada de riesgo fue del local, a los 10 minutos, con una mala salida del arquero Manuel Roffo, que fue tapado por la presión del delantero Walter Mazzantti y le dejó la pelota al atacante Matías Coccaro, cuyo cabezazo salió con poca fuerza y permitió que el guardameta se reponga y desvíe al córner.

Tres minutos después, un gran pase filtrado por derecha habilitó a Córdoba, que encaró por el costado y definió bajo al primer palo, sin poder superar a Reinatti nuevamente.

A los 15 minutos de la segunda parte, el delantero Jeremías Lázaro controló con el pecho, avanzó por derecha y metió un centro atrás, que Saúl Salcedo empujó contra su propio arco al no alcanzar a sacar el pie, dentro del área chica.

Cuando iban 34 minutos del segundo tiempo, un gran pase filtrado por derecha del volante Jerónimo Gómez Mattar habilitó a Ignacio Ramírez, que cruzó un derechazo bajo de primera y puso la pelota contra el palo derecho de Roffo, para el 1-1 final.

El local tuvo la última llegada de riesgo a los 44 minutos, mediante una gran jugada individual por izquierda del carrilero Jerónimo Russo que terminó con un centro al primer palo rematado por el delantero Luciano Herrera, dentro del área chica, aunque su disparo salió a las manos del arquero del equipo cordobés.

Instituto Newell's Apertura
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