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Santa Fe tendrá un fin de semana frío: las temperaturas caerán hasta los 3°

El pronóstico de la FICH-UNL anticipa descenso de las temperaturas durante el fin de semana, con una mínima de 4° el domingo y de 3° el lunes. Se esperan jornadas mayormente soleadas y estables

4 de septiembre 2026 · 06:50hs
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El tiempo en la ciudad de Santa Fe

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El comienzo de este viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada despejada, húmeda, fresca y con una temperatura de 12.3º a las 6.30 de la mañana y una máxima prevista de 21°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, el continuo ingreso de aire frío a la región, sumado al arribo del sistema de origen polar que se produciría entre el domingo y el lunes, generan que las condiciones mejoren significativamente, potenciando el sistema de alta presión y con ello manteniendo jornadas mayormente soleadas y generando que las temperaturas desciendan a valores más lógicos para la época del año que se transita.

Sábado con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos con condiciones estables y temperaturas con poco cambio de las mínimas, 7° y descenso de las máximas, 17°. Vientos leves de direcciones variables, cambiando de leve a moderados o regulares del sector sur, con leve oscilación entre el sureste y el suroeste.

En tanto para el domingo se espera una jornada con cielo despejado, o con leve nubosidad y condiciones estables. Temperaturas con significativo descenso de las mínimas, 4° y suave descenso de las máximas, 14°. Vientos moderados predominando del sector sur, rotando al sureste y disminuyendo gradualmente su intensidad.

Por último, lunes con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 3° y suave ascenso de las máximas, 15°. Vientos leves a moderados del sector este/sureste, rotando al este/noreste

• LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal

Santa Fe fin de semana frío Temperaturas
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