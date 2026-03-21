Los procedimientos se realizaron en Colastiné Norte y barrio Transporte en el marco de una investigación por hechos de violencia ocurridos en febrero. Se incautaron armas de fuego, municiones y un motovehículo con pedido de secuestro.

Allanamientos en Santa Fe: detuvieron a dos sospechosos y secuestraron armas en operativos por ataques y amenazas

Este viernes por la mañana se realizaron cuatro allanamientos en la ciudad de Santa Fe en el marco de una investigación por ataques incendiarios, amenazas y delitos contra la propiedad , que dejaron como saldo dos hombres detenidos y el secuestro de armas y otros elementos de interés .

Los operativos se llevaron adelante en Colastiné Norte y en barrio Transporte , donde fueron aprehendidos dos sospechosos mayores de edad , identificados como objetivos de la causa.

Durante los procedimientos, los agentes secuestraron armas de fuego de distintos calibres, municiones, un motovehículo con pedido de secuestro y un motor con numeración suprimida, además de otros elementos vinculados a la investigación.

e26a5927-b6f1-402c-94d2-86a9174d7de2

Las medidas se desprenden de una pesquisa iniciada a partir de hechos ocurridos durante febrero, que incluyeron incendios intencionales, amenazas reiteradas y robos, lo que permitió avanzar en la identificación de los domicilios allanados.

La secretaria de Gestión del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, señaló que los operativos forman parte de la estrategia de seguridad provincial. “Los allanamientos, la operatividad, el trabajo en calle y la persecución penal forman parte del plan de seguridad”, sostuvo.

Armas y elementos secuestrados

Por su parte, la jefa de la Unidad Regional I, Margarita Romero, precisó que los procedimientos se originaron a partir de múltiples denuncias registradas en los últimos meses en la zona de Colastiné, vinculadas a incendios de viviendas y vehículos, amenazas calificadas, disparos de arma de fuego y robos en casas quintas.

En los allanamientos se incautaron cinco armas de fuego de calibres 9 milímetros, .22, .38 y .45, además de tres rifles modificados para utilizar munición calibre .22 y una pistola de aire comprimido.

También se secuestraron 381 municiones de distintos calibres, junto con herramientas, materiales de construcción y otros elementos relevantes para la causa.

Romero destacó que los procedimientos permitieron recuperar parte de los elementos sustraídos y sumar nuevas pruebas. “Se obtuvieron resultados muy positivos que nos permiten seguir profundizando la causa”, afirmó.