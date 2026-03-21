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Allanamientos en Santa Fe: detuvieron a dos sospechosos y secuestraron armas en operativos por ataques y amenazas

Los procedimientos se realizaron en Colastiné Norte y barrio Transporte en el marco de una investigación por hechos de violencia ocurridos en febrero. Se incautaron armas de fuego, municiones y un motovehículo con pedido de secuestro.

21 de marzo 2026 · 09:16hs
Allanamientos en Santa Fe: detuvieron a dos sospechosos y secuestraron armas en operativos por ataques y amenazas

Allanamientos en Santa Fe: detuvieron a dos sospechosos y secuestraron armas en operativos por ataques y amenazas

Este viernes por la mañana se realizaron cuatro allanamientos en la ciudad de Santa Fe en el marco de una investigación por ataques incendiarios, amenazas y delitos contra la propiedad, que dejaron como saldo dos hombres detenidos y el secuestro de armas y otros elementos de interés.

Los operativos se llevaron adelante en Colastiné Norte y en barrio Transporte, donde fueron aprehendidos dos sospechosos mayores de edad, identificados como objetivos de la causa.

Durante los procedimientos, los agentes secuestraron armas de fuego de distintos calibres, municiones, un motovehículo con pedido de secuestro y un motor con numeración suprimida, además de otros elementos vinculados a la investigación.

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Las medidas se desprenden de una pesquisa iniciada a partir de hechos ocurridos durante febrero, que incluyeron incendios intencionales, amenazas reiteradas y robos, lo que permitió avanzar en la identificación de los domicilios allanados.

La secretaria de Gestión del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, señaló que los operativos forman parte de la estrategia de seguridad provincial. “Los allanamientos, la operatividad, el trabajo en calle y la persecución penal forman parte del plan de seguridad”, sostuvo.

Armas y elementos secuestrados

Por su parte, la jefa de la Unidad Regional I, Margarita Romero, precisó que los procedimientos se originaron a partir de múltiples denuncias registradas en los últimos meses en la zona de Colastiné, vinculadas a incendios de viviendas y vehículos, amenazas calificadas, disparos de arma de fuego y robos en casas quintas.

En los allanamientos se incautaron cinco armas de fuego de calibres 9 milímetros, .22, .38 y .45, además de tres rifles modificados para utilizar munición calibre .22 y una pistola de aire comprimido.

También se secuestraron 381 municiones de distintos calibres, junto con herramientas, materiales de construcción y otros elementos relevantes para la causa.

Romero destacó que los procedimientos permitieron recuperar parte de los elementos sustraídos y sumar nuevas pruebas. “Se obtuvieron resultados muy positivos que nos permiten seguir profundizando la causa”, afirmó.

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