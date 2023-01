Argañaraz pide nuevamente unificar las elecciones

El legislador rafaelino sostiene que se podrían ahorrar millones de pesos de los santafesinos tomando esta medida. El proyecto ingresó en agosto y no fue tratado.

Inmediatamente, este tema generó polémica debido a que diferentes individuos sostienen que lo planteado por Argañaraz no es posible atento a que el Art. 70 de la Carta Magna Provincial expresa que “La elección debe realizarse con una antelación no mayor de seis meses ni menor de tres” (de que el actual mandatario finalice su mandato) lo que en otras palabras sería decir que a más tardar el 10 de septiembre de 2023 deberíamos tener el Gobernador electo.

Ahora bien, ¿cuál es el fundamento de este artículo de la constitución provincial?, odemos entender que se otorga un plazo “razonable” para que el gobernador electo pueda organizar su próximo gobierno y armar su gabinete.

Siguiendo en esa línea de pensamiento, a nivel nacional las próximas elecciones ya tendrían fecha, dado que están fijadas por ley y son el segundo domingo de agosto las Paso 13/08/2023) y el cuarto domingo de octubre las Generales (22/10/2023). Es decir que, si el presidente de la Nación puede organizar su gobierno y armar su gabinete del 22/10/23 al 10/12/23, que es la fecha en la que asume, cuanto más lo podría hacer un mandatario provincial, que se supone, organizar un gobierno provincial, debería ser menos complicado que organizar el gobierno nacional.

En respuesta a la propuesta del legislador, diferentes personalidades sostuvieron que “La constitución de Santa Fe no lo permite” a lo que Argañaraz respondió “Bueno, entonces reformemos la constitución, no puede ser que sigamos con la Constitución de 1962, cuando ni siquiera se incorporó la reforma nacional de 1994 a Santa Fe”

Prosiguiendo con su argumentación, y dado que no habría un acuerdo político para que esta reforma sea dada, Argañaraz citó. “Aunque sea, les pido que hagamos coincidir la Paso Nacional con la General Provincial… El gobernador tiene facultades para hacerlo… Recuerden, no estamos en un momento como para despilfarrar millones de pesos que pertenecen a todos los santafesinos cuando lo podemos reducir en un 50 %, unificando una sola elección o más si reformamos la Constitución, que, dicho sea de paso, la misma está pidiendo a gritos una reforma. Pensemos que la última PASO nacional nos costó a los argentinos 172 millones de dólares, por lo que no es un tema menor lo que les estoy planteando”, sostuvo.

El legislador santafesino llama a la toma de conciencia de todo el arco político en cuanto a las próximas elecciones. No hay dudas, de que será un tema para la polémica. Movido por una firme convicción, Argañaraz sostuvo que: “No estamos en condiciones de asumir el gasto que implica separar todas las elecciones, mejor utilicemos ese dinero para ayudar a los productores afectados por la sequía o utilicémoslo para dar créditos flexibles a las pequeñas empresas de nuestra provincia. Debemos pensar en los santafesinos y no en conveniencias políticas.

El hecho de que las mismas no se unifiquen, solo demuestra que a la casta política no le interesan los recursos de su pueblo, sino mantener sus cargos y privilegios, evitando por todas las maneras el posible arrastre de un gobierno nacional que viene con sus acciones a la baja”.

También expresó que: “Si no se unifican las elecciones, se podría dar el caso de tener que asistir a votar hasta 5 veces en menos de un año (si hay segunda vuelta), algo que resulta totalmente innecesario, costoso e ineficiente” cerró. Además recordemos que se votaría por 2 sistemas diferentes, ya que a nivel provincial se votaría por Boleta Única y a nivel nacional por boleta sábana. Eso va a traer más malestar en toda la sociedad que además de tener que ir varias veces a votar lo tendría que hacer por sistemas diferentes.