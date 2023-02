La secretaria de Transporte y Movilidad de la Municipalidad de Santa Fe, Andrea Zorzón, afirmó: "Lo veníamos evaluando. Tuvo intervención el órgano de control, esperábamos la resolución del gobierno nacional con el monto de los subsidios para poder hacer una evaluación que represente un aumento que no se traslade a los usuarios, pero la situación ya es apremiante".

Respecto a los subsidios nacionales, Zorzón explicó: "Esperamos prontamente tener una respuesta del gobierno nacional para evitar algún tipo de medidas de fuerza o conflicto".

Qué dicen los empresarios

Gerardo Ingaramo, presidente de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros, sostuvo que un boleto a $99 alcanza solamente para "funcionar precariamente, como venimos haciéndolo". Dijo que las "tarifas son las más bajas de Sudamérica y del mundo. Una tarifa que en Buenos Aires vale 0,30 dólares. Nuestras unidades se adquirían a dólar oficial, hoy eso no es así. Por lo que un colectivo que valía 25 millones de pesos, hoy vale 50 millones. Repuestos no se consiguen a dólar oficial, no hay repuestos. Entonces, se hacen malabares para funcionar, para que medianeramente haya un servicio".

En declaraciones al programa "De10" que se emite por "LT10", precisó que en la provincia de Santa Fe los coches pueden funcionar hasta 15 años. Dijo que "está perfecto alcanzar un servicio acorde y con una antigüedad (de los coches) promedio; ahora, tiene que haber una tarifa de 145 pesos. Nadie quiere ponerle el cascabel el gato". Y apuntó: "Si nosotros tenemos una tarifa mejor por supuesto que vamos a invertir. En la medida que todos miremos para otro lado, donde a Buenos Aires le dan más subsidios y nosotros seguimos peleando mes a mes para ver qué nos dan, los transporte van a ser deficitarios”.