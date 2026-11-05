Sebastián Bortnik: el desafío de criar en época de pantallas y cuatro consejos para los adultos

Ante un importante marco de público, Sebastián Bortnik abrió la semana del 10° aniversario de DEMOS con una charla sobre la crianza en época de pantallas.

Sebastián Bortnik, experto en tecnología, brindó una charla en DEMOS para hablar de la crianza en un mundo digital

Los diagnósticos son claros: l os chicos acceden demasiado rápido a la tecnología y existe una relación directa y probada entre el tiempo en pantalla y los problemas de desarrollo cognitivo , sobre todo en las primeras infancias.

A partir de la identificación de ese problema, el Centro de Estudios DEMOS convocó a Sebastián Bortnik –experto en tecnología , socio de TecnoKids Latinoamérica y autor del libro “Guía para la crianza en un Mundo Digital”– para brindar una charla dirigida a padres, docentes y a la comunidad en general.

El conversatorio tuvo lugar el martes 3 de noviembre ante un nutrido auditorio y fue el puntapié inicial de una intensa agenda de actividades para celebrar los primeros 10 años del Centro Cultural y de Estudios DEMOS.

Bortnik compartió con el público presente sus ideas acerca de cómo las tecnologías están modificando la infancia y la adolescencia y puso mucho énfasis en el rol de los adultos. Pese al diagnóstico que dio origen al debate, sustentado en las cifras que arrojan los estudios contemporáneos, el especialista dejó en claro que la solución no es la tecnofobia ni el rechazo liso y llano al uso de celulares o computadoras, sino una actitud responsable de acompañamiento por parte de los adultos.

Al respecto, habló de los cuatro pilares que deberían interpelar a padres y madres: hacerse cargo como adultos e involucrarnos en los procesos de crianza; dar el ejemplo y pasar menos tiempo frente a las pantallas; favorecer una autonomía progresiva en el acceso de los niños y las niñas a las nuevas tecnologías; y darse un tiempo en el hogar para dialogar sobre los usos y los peligros de esas tecnologías.

Sebastián Bortnik, experto en tecnología, brindó una charla en DEMOS para hablar de la crianza en un mundo digital gentileza

Un tema que interpela a toda la sociedad

“DEMOS cumple 10 años y lo estamos celebrando con charlas, actividades, estudios y propuestas culturales para toda la ciudadanía”, sostuvo el senador del departamento La Capital, Paco Garibaldi, uno de los organizadores de la actividad.

“Cada tema que tomamos lo trabajamos con mucha seriedad –agregó el legislador–. Uno de ellos es la salud mental y las tecnologías, apuntado fundamentalmente a niños, niñas y adolescentes. Trabajamos proyectos de ley, juegos educativos, la regulación del uso del celular en las aulas, llevamos adelante talleres en escuelas y, fruto de eso, hicimos una guía para acompañar a las familias respecto al uso del celular por parte de niños y niñas”.

“También hicimos un estudio que tiene algunos datos alarmantes”, sostuvo Garibaldi. Al respecto, adelantó que entre las conclusiones de ese estudio se puede mencionar que el 33% de los adolescentes de entre 14 y 18 años dijo que había recibido al menos un mensaje con contenido sexual sin haberlo pedido, de parte de algún adulto, y que ese porcentaje asciende al 61% si se cuenta solo a las adolescentes mujeres.

“Es un tema que desborda a las familias, a la escuela, a los clubes y a toda la sociedad. Y nadie lo puede resolver solo: hay que hacerlo en comunidad”, propuso Garibaldi.

Un tsunami tecnológico

“El acceso temprano a las pantallas es uno de los grandes temas alrededor de la crianza”, indicó Sebastián Bortnik. “La crianza ya es complicada desde el vamos y encima en los últimos 15 años aparecieron estas tecnologías casi como un tsunami. Pasamos de tener chicos desconectados a tener chicos con Roblox, TikTok y WhatsApp, pasados de tecnologías. Eso genera mucha frustración y hace que el tema pase de ser importante a ser urgente”.

“Hace unos años esto se subestimaba, a los que estudiábamos el tema nos decían exagerados. Hoy estamos viendo las consecuencias de un uso excesivo o de un mal uso de las tecnologías”, agregó el experto.

No obstante, el panorama no es tan pesimista: “Estamos empezando a ver un cambio muy fuerte. Hoy hay adolescentes que dicen que sus familias le dieron muy temprano un celular. Eso no existía hace algunos años. Los adolescentes de hoy se están empezando a dar cuenta y están pidiendo ayuda, nos están exigiendo más a los adultos y esto es un desafío para nosotros”, concluyó Bortnik.

Límites y acompañamiento

“Me quedo con una idea fundamental: no se trata de prohibir la tecnología, sino de aprender a convivir con ella, poniendo límites, acompañando y, sobre todo, estando presentes”, apuntó el referente de DEMOS Eugenio Fernández.

“La tecnología avanza a una velocidad enorme, pero nuestra responsabilidad como adultos sigue siendo la misma: escuchar, educar, orientar y generar confianza. No alcanza con controlar las pantallas; necesitamos estar cerca de quienes están del otro lado. Y en ese desafío, el compromiso de las familias es irremplazable”, añadió Fernández.

Por último, el referente de DEMOS sintetizó: “Nuestros hijos no necesitan adultos que sepan todo sobre tecnología, sino adultos que estén dispuestos a aprender con ellos, a escucharlos, a poner límites con amor y a no soltarles la mano. Porque ninguna pantalla debería ocupar el lugar de una mirada, una conversación, un abrazo o el tiempo compartido”.