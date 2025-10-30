Caja Municipal de Jubilaciones de Santa Fe: de los 51 municipios y comunas adheridas 24 presentan déficit

La cifra fue confirmada por la presidenta Valeria López Delzar. Propone revisar aportes personales, edad de retiro y topes de afiliación

La Caja Municipal de Jubilaciones de Santa Fe atraviesa una situación delicada. Entre enero y agosto de 2025 acumuló un déficit de 1.702 millones de pesos , según confirmó su presidenta, Valeria López Delzar , quien encabezó la comisión encargada de elaborar un diagnóstico y una serie de propuestas de reforma que ya fueron elevadas al intendente Juan Pablo Poletti .

El informe —de más de 280 páginas— fue elaborado durante 60 días de trabajo con especialistas previsionales, equipos técnicos y representantes de distintos sectores. “El estudio actuarial que encargamos a la UNL en 2024 ya proyectaba para este año un déficit sostenido y creciente”, explicó López Delzar en diálogo con Dame Radio (UNO 106.3).

Causas del déficit

El sistema agrupa a 51 municipios y comunas adheridos, además de la ciudad capital. De ellos, 24 presentan déficit porque los aportes y contribuciones de los trabajadores no alcanzan a cubrir el pago de jubilaciones y pensiones.

“Todas las municipalidades están al día con sus aportes, pero en esas 24 el egreso mensual supera los ingresos, y eso genera un desequilibrio que la Caja debe cubrir”, detalló la funcionaria.

Para paliar la situación, se firmaron 14 convenios de cobertura de déficit con municipios y comunas, algo que —según indicó— “nunca se había concretado en la historia de la institución”.

Propuestas de reforma

Entre las recomendaciones elevadas al Ejecutivo figuran la revisión del porcentaje de aportes personales, la edad mínima para acceder a beneficios, y la posibilidad de fijar una edad tope de ingreso como afiliado forzoso, que se sugiere establecer en 50 años.

“Somos una de las cajas municipales con el aporte personal más bajo y la contribución patronal más alta del país. Por eso sugerimos revisar los porcentajes, aunque no definimos el valor exacto: será el Ejecutivo quien determine cuánto es necesario ajustar”, explicó López Delzar.

El informe también aborda temas vinculados a pensiones, jubilaciones por invalidez, cómputo docente y la necesidad de “actualizar normativas que hoy generan desfinanciamiento”.

Impacto y próximos pasos

Actualmente, la Caja cuenta con 9.108 afiliados activos y 4.648 beneficiarios entre jubilados y pensionados. El intendente Poletti, al recibir el informe, valoró “el trabajo conjunto y el consenso” alcanzado entre los distintos sectores representados en la comisión.

Ahora será el Departamento Ejecutivo Municipal quien evalúe las recomendaciones y, eventualmente, eleve un proyecto de adecuación normativa al Concejo Municipal.

“Cumplimos en tiempo con la tarea que se nos encomendó. Ahora comienza una nueva etapa de análisis y debate. Lo importante es garantizar la sostenibilidad del sistema y dar tranquilidad a los afiliados”, subrayó. Y concluyó: “Cuando una caja es deficitaria, alguien tiene que cubrir ese déficit. En este caso, son las propias municipalidades, que terminan destinando recursos que podrían usarse en obras o servicios. Por eso, esta discusión es clave no solo para los jubilados, sino para toda la ciudadanía”.