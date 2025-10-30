Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Racing eliminado de la Libertadores: qué opciones tiene para clasificar en 2026

Racing quedó eliminado de la Copa Libertadores y su futuro en la competencia internacional para el año próximo se comprometió seriamente

30 de octubre 2025 · 16:43hs
Racing quedó eliminado de la Copa Libertadores y su futuro en la competencia internacional para el año próximo se comprometió seriamente.

Tras el 0-0 ante Flamengo en Avellaneda, el equipo de Gustavo Costas perdió 1-0 en el global y las chances de jugar la edición 2026 del máximo torneo sudamericano dependen de la consagración del campeonato o empezar a depender de resultados ajenos.

¿Qué necesita Racing para llegar a la próxima Libertadores?

Actualmente la Academia se ubica sexta en la Tabla Anual con 46 puntos, posición que lo clasifica a la Copa Sudamericana pero lo deja fuera de la Libertadores. River (52), Deportivo Riestra y Argentinos Juniors (51 cada uno) ocupan los lugares de privilegio, mientras que Platense, campeón del Torneo Apertura, y Rosario Central ya tienen su pasaje asegurado. Con solo tres fechas por disputar, Racing está obligado a sumar todo lo que le queda y esperar una combinación casi perfecta de resultados.

El escenario es complejo: para acceder al repechaje de la Libertadores, el conjunto de Avellaneda necesita ganar sus tres compromisos y que los equipos que lo superan —Boca, River, Argentinos y Riestra— pierdan buena parte de los puntos en juego.

Aun así, el panorama podría abrirse si Argentinos Juniors conquista la Copa Argentina, ya que ese título liberaría un cupo adicional en la tabla. Sin embargo, la única vía directa y que depende de sí mismo es la más exigente: consagrarse campeón del Torneo Clausura.

En el campeonato local, Racing marcha noveno en la Zona A con 18 unidades, pero la paridad mantiene la ilusión viva. El equipo de Costas comparte puntaje con Argentinos, Belgrano, Tigre y Barracas, y está apenas a tres puntos del líder.

Tras un mal inicio, encadenó seis encuentros sin derrotas —cuatro victorias y solo un gol recibido— y apunta a clasificarse a los playoffs, donde comenzará una nueva historia y si logra el título podrá volver a la “Gloria eterna”.

Racing Libertadores Flamengo
