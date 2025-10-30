Unión se sumó con un emotivo mensaje al recuerdo eterno de Diego Maradona

Unión también dijo presente con un mensaje cargado de sentimiento en el día que Diego Maradona hubiera cumplido 65 años

Cada 30 de octubre el fútbol argentino se detiene un instante para recordar al más grande de todos. Este año, Diego Maradona habría cumplido 65 años y, como ocurre cada aniversario , las redes sociales se llenaron de homenajes, recuerdos y emociones. Unión no fue la excepción.

El homenaje de Unión a Diego Maradona

En ese marco, Unión también dijo presente con un mensaje cargado de sentimiento. En sus cuentas oficiales, el club publicó una imagen del 10 acompañada por una frase que resume lo que Diego representa para todo amante de la pelota: “Porque hay símbolos que no se van nunca. Y porque cada 30 de octubre la pelota es del 10. Feliz cumple, Diego”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/1983959468808298571&partner=&hide_thread=false Porque hay símbolos que no se van nunca.

Y porque cada 30 de octubre la pelota es del 10.

Feliz cumple Diego ♥ pic.twitter.com/sXoSgo0n0C — Club Atlético Unión (@clubaunion) October 30, 2025

Sin necesidad de más palabras, el Tate dejó en claro que la huella de Maradona trasciende camisetas, colores y generaciones. El homenaje rojiblanco se sumó a una jornada donde el fútbol volvió a hablar el idioma de Diego, entre recuerdos, goles inmortales y la pasión de un país que nunca dejará de celebrarlo.

• LEER MÁS: Se cumplen 65 años del nacimiento de Diego Armando Maradona

A 65 años de su nacimiento, Maradona sigue siendo el dueño de la pelota y del corazón de todos.