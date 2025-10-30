Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión se sumó con un emotivo mensaje al recuerdo eterno de Diego Maradona

Unión también dijo presente con un mensaje cargado de sentimiento en el día que Diego Maradona hubiera cumplido 65 años

Ovación

Por Ovación

30 de octubre 2025 · 17:09hs
Unión se sumó con un emotivo mensaje al recuerdo eterno de Diego Maradona

Cada 30 de octubre el fútbol argentino se detiene un instante para recordar al más grande de todos. Este año, Diego Maradona habría cumplido 65 años y, como ocurre cada aniversario, las redes sociales se llenaron de homenajes, recuerdos y emociones. Unión no fue la excepción.

• LEER MÁS: Las frases más icónicas de Diego Maradona, a 65 años de su nacimiento

El homenaje de Unión a Diego Maradona

En ese marco, Unión también dijo presente con un mensaje cargado de sentimiento. En sus cuentas oficiales, el club publicó una imagen del 10 acompañada por una frase que resume lo que Diego representa para todo amante de la pelota: “Porque hay símbolos que no se van nunca. Y porque cada 30 de octubre la pelota es del 10. Feliz cumple, Diego”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/1983959468808298571&partner=&hide_thread=false

Sin necesidad de más palabras, el Tate dejó en claro que la huella de Maradona trasciende camisetas, colores y generaciones. El homenaje rojiblanco se sumó a una jornada donde el fútbol volvió a hablar el idioma de Diego, entre recuerdos, goles inmortales y la pasión de un país que nunca dejará de celebrarlo.

• LEER MÁS: Se cumplen 65 años del nacimiento de Diego Armando Maradona

A 65 años de su nacimiento, Maradona sigue siendo el dueño de la pelota y del corazón de todos.

Unión Diego Maradona fútbol
Noticias relacionadas
union ya tiene dia y hora para recibir a barracas central por la fecha 15 del clausura

Unión ya tiene día y hora para recibir a Barracas Central por la fecha 15 del Clausura

la reserva de union le gano a belgrano en cordoba y espera rival en los playoffs

La reserva de Unión le ganó a Belgrano en Córdoba y espera rival en los playoffs

colazo: cambiamos la mentalidad y ahora vamos por algo mas importante para el club

Colazo: "Cambiamos la mentalidad y ahora vamos por algo más importante para el club"

otra vez una atajada de tagliamonte, entre las mejores de octubre en el clausura

Otra vez una atajada de Tagliamonte, entre las mejores de octubre en el Clausura

Lo último

Dolor y confusión tras la masacre en Río de Janeiro: No sabemos quiénes murieron ni por qué

Dolor y confusión tras la masacre en Río de Janeiro: "No sabemos quiénes murieron ni por qué"

Unión se sumó con un emotivo mensaje al recuerdo eterno de Diego Maradona

Unión se sumó con un emotivo mensaje al recuerdo eterno de Diego Maradona

Las frases más icónicas de Diego Maradona, a 65 años de su nacimiento

Las frases más icónicas de Diego Maradona, a 65 años de su nacimiento

Último Momento
Dolor y confusión tras la masacre en Río de Janeiro: No sabemos quiénes murieron ni por qué

Dolor y confusión tras la masacre en Río de Janeiro: "No sabemos quiénes murieron ni por qué"

Unión se sumó con un emotivo mensaje al recuerdo eterno de Diego Maradona

Unión se sumó con un emotivo mensaje al recuerdo eterno de Diego Maradona

Las frases más icónicas de Diego Maradona, a 65 años de su nacimiento

Las frases más icónicas de Diego Maradona, a 65 años de su nacimiento

Piden mejorar el entorno al Centro de Rescate La Esmeralda: buscan mejorar accesibilidad y seguridad

Piden mejorar el entorno al Centro de Rescate La Esmeralda: buscan mejorar accesibilidad y seguridad

Racing eliminado de la Libertadores: qué opciones tiene para clasificar en 2026

Racing eliminado de la Libertadores: qué opciones tiene para clasificar en 2026

Ovación
La empresa Kelme analiza presentar una demanda contra Colón

La empresa Kelme analiza presentar una demanda contra Colón

Sangre de Campeones suma respaldo empresarial de cara a las elecciones

Sangre de Campeones suma respaldo empresarial de cara a las elecciones

Unión se sumó con un emotivo mensaje al recuerdo eterno de Diego Maradona

Unión se sumó con un emotivo mensaje al recuerdo eterno de Diego Maradona

Santa Fe será protagonista del Campeonato Argentino Juvenil

Santa Fe será protagonista del Campeonato Argentino Juvenil

Se presentaron las finales del Top 9 del Regional del Litoral

Se presentaron las finales del Top 9 del Regional del Litoral

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros