Uno Santa Fe | Ovación | Diego Maradona

Las frases más icónicas de Diego Maradona, a 65 años de su nacimiento

Este 30 de octubre hubiera cumplido 65 años y el legado de Diego Maradona sigue vivo en la memoria colectiva del pueblo argentino

30 de octubre 2025 · 16:57hs
Un 7 de octubre de 1995

Un 7 de octubre de 1995, se producía aquella gran pelea entre Diego Maradona y Julio Toresani, durante un partido entre Boca y Colón.

Diego Maradona cumpliría este 30 de octubre 65 años. Cuatro años después de su partida física, su figura sigue tan presente como en vida. No sólo por sus goles inolvidables o sus hazañas deportivas, sino también por su palabra: esa mezcla de genialidad, desparpajo y humanidad que convirtió muchas de sus frases en parte del ADN cultural argentino.

“Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha” fue una de las más emblemáticas. La pronunció en su despedida en La Bombonera en 2001, y con ella resumió la dualidad de su vida: el hombre vulnerable y el mito eterno.

• LEER MÁS: Se cumplen 65 años del nacimiento de Diego Armando Maradona

En el mismo sentido, su famoso “Fue la mano de Dios”, tras el gol a Inglaterra en México 86, trascendió el fútbol para transformarse en una metáfora popular.

Su lengua era filosa, pero también sabia. Cuando dijo “Crecí en un barrio privado de Buenos Aires. Privado de luz, de agua, de teléfono”, retrató mejor que nadie el origen humilde de aquel chico de Villa Fiorito que desafió al mundo.

El “10” también dejó frases que reflejaron su lucha, su dolor y su orgullo: “Me cortaron las piernas”, tras su expulsión del Mundial 1994, fue el grito de un hombre al que le arrancaron el sueño de representar a su país.

image

En su costado más combativo, inmortalizó perlitas como “Se le escapó la tortuga”, “Lástima no se le tiene a nadie, maestro” o el inolvidable desafío “Segurola y Habana 4310, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos”, dirigido a Julio César Toresani, que luego sería su compañero en Boca.

image

Maradona también fue la voz de un pueblo que se reconocía en su rebeldía: “Mi viejo fue peronista, mi vieja adoraba a Evita, y yo fui, soy, y seré siempre peronista”, escribió alguna vez, reafirmando su identidad política.

Cuando la Iglesia lo decepcionó, dijo sin vueltas: “Escuché al Papa decir que la Iglesia se preocupaba por los chicos pobres. Pero ¡vendé el techo, fiera, hacé algo!”. Esa mezcla de honestidad brutal y sentido común lo convirtió en un portavoz natural del sentir popular.

Su legado no sólo vive en los estadios o en las camisetas con su número. Vive en las palabras que siguen resonando cada vez que se lo recuerda: “Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona”, había dicho en 1992. Y, en efecto, Maradona sigue naciendo cada día en la memoria de un pueblo que jamás dejará de amarlo. Porque como él mismo afirmó: “La pelota no se mancha”.

Diego Maradona años Segurola y Habana
Noticias relacionadas
santa rosa vencio a cust b en el inicio de la fecha 18 del oficial a2

Santa Rosa venció a CUST B en el inicio de la fecha 18 del Oficial A2

colon (sj) y cust a iniciaron el repechaje del prefederal con triunfos

Colón (SJ) y CUST A iniciaron el repechaje del Prefederal con triunfos

alianza de santo tome se metio en semifinales del promocional

Alianza de Santo Tomé se metió en semifinales del Promocional

Messi habló sobre el retiro de Alba y Busquets.

El lamento de Messi por el retiro de Jordi Alba y Busquets

Lo último

Dolor y confusión tras la masacre en Río de Janeiro: No sabemos quiénes murieron ni por qué

Dolor y confusión tras la masacre en Río de Janeiro: "No sabemos quiénes murieron ni por qué"

Unión se sumó con un emotivo mensaje al recuerdo eterno de Diego Maradona

Unión se sumó con un emotivo mensaje al recuerdo eterno de Diego Maradona

Las frases más icónicas de Diego Maradona, a 65 años de su nacimiento

Las frases más icónicas de Diego Maradona, a 65 años de su nacimiento

Último Momento
Dolor y confusión tras la masacre en Río de Janeiro: No sabemos quiénes murieron ni por qué

Dolor y confusión tras la masacre en Río de Janeiro: "No sabemos quiénes murieron ni por qué"

Unión se sumó con un emotivo mensaje al recuerdo eterno de Diego Maradona

Unión se sumó con un emotivo mensaje al recuerdo eterno de Diego Maradona

Las frases más icónicas de Diego Maradona, a 65 años de su nacimiento

Las frases más icónicas de Diego Maradona, a 65 años de su nacimiento

Piden mejorar el entorno al Centro de Rescate La Esmeralda: buscan mejorar accesibilidad y seguridad

Piden mejorar el entorno al Centro de Rescate La Esmeralda: buscan mejorar accesibilidad y seguridad

Racing eliminado de la Libertadores: qué opciones tiene para clasificar en 2026

Racing eliminado de la Libertadores: qué opciones tiene para clasificar en 2026

Ovación
La empresa Kelme analiza presentar una demanda contra Colón

La empresa Kelme analiza presentar una demanda contra Colón

Sangre de Campeones suma respaldo empresarial de cara a las elecciones

Sangre de Campeones suma respaldo empresarial de cara a las elecciones

Unión se sumó con un emotivo mensaje al recuerdo eterno de Diego Maradona

Unión se sumó con un emotivo mensaje al recuerdo eterno de Diego Maradona

Santa Fe será protagonista del Campeonato Argentino Juvenil

Santa Fe será protagonista del Campeonato Argentino Juvenil

Se presentaron las finales del Top 9 del Regional del Litoral

Se presentaron las finales del Top 9 del Regional del Litoral

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros