Colón: Sangre de Campeones suma respaldo empresarial de cara a las elecciones

El candidato a presidente de Colón por la agrupación Sangre de Campeones, Ricardo Luciani, tuvo reuniones con empresarios con chequera para integrar la lista

La agrupación Sangre de Campeones continúa moviéndose de cara a las elecciones del próximo 30 de noviembre en Colón y en las últimas horas logró sumar apoyos claves que podrían tener peso en la etapa que se viene, en caso de ser gobierno.

Con el escenario financiero del club lejos de ser el ideal, el respaldo económico será un factor determinante para quien resulte ganador en los comicios. Si bien hay dinero por cobrar, las demoras en los ingresos son inciertas y no existe un plazo concreto para su llegada. Por eso, será indispensable contar con chequera y capacidad de gestión inmediata para cumplir compromisos pendientes y encarar la conformación del nuevo plantel.

Sangre de Campeones busca respaldo de cara a las elecciones en Colón

En ese contexto, desde Sangre de Campeones se avanzó en reuniones con empresarios del sector gastronómico y de una reconocida distribuidora de bebidas, quienes podrían aportar sostén y respaldo al proyecto. Las conversaciones estarían muy encaminadas y con una buena predisposición de las partes. Habría que ver qué puesto ocuparían.

Ricardo Luciani Luciani recibe respaldo "económico" para armar la lista que competirá en las elecciones de Colón. @sangre_camp

El movimiento político que encabeza la lista busca consolidar una base de apoyo sólida, consciente de que el próximo ciclo en Colón exigirá gestión, recursos y credibilidad para afrontar un momento institucional complejo.

De este modo, Sangre de Campeones refuerza su estructura con nuevos actores y perfila un equipo que promete combinar experiencia dirigencial y respaldo empresarial, en una carrera electoral que promete ser decisiva para el futuro rojinegro.