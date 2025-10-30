Piden mejorar el entorno al Centro de Rescate La Esmeralda: buscan mejorar accesibilidad y seguridad

La iniciativa fue aprobada por el Concejo. Le piden al Ejecutivo Municipal evaluar la intervención integral de la zona aledaña al Centro de Rescate de Fauna, incluyendo la construcción de veredas, senderos y la extensión de ciclovías.

El Concejo Municipal aprobó este jueves un importante proyecto de resolución que busca mejorar significativamente el entorno del Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna (CRIIF) La Esmeralda .

La medida es una iniciativa del concejal Pablo Mainer y tiene como objetivo principal solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) la realización de estudios de factibilidad técnica, económica y operativa para una intervención integral y puesta en valor de la zona aledaña al centro.

La Granja La Esmeralda se transforma en un centro de rescate y educación ambiental en Santa Fe

La iniciativa del edil se centra en la posibilidad de intervenir el área de forma integral, contemplando acciones concretas como la construcción de veredas, la creación de senderos perimetrales y la apertura de calles para optimizar la circulación y el acceso.

La norma sancionada establece una serie de intervenciones específicas destinadas a mejorar la seguridad y la accesibilidad de este punto de interés para la ciudadanía. Entre los puntos clave se encuentran:

La incorporación de señalética correspondiente para indicar de manera clara el ingreso y egreso a La Esmeralda , así como establecer los sentidos circulatorios de las calles colindantes al sector.

La extensión del sistema de Ciclovías y Bicisendas hasta el sector del centro de rescate, con el objetivo de incluir a este centro como punto de llegada dentro de la red de movilidad sustentable de la ciudad.

La instalación de un Bici Punto del Sistema de Bicicletas Públicas de la Municipalidad, facilitando a los vecinos y turistas el acceso al predio.

El concejal Mainer, promotor del proyecto, destacó el carácter colaborativo que busca darle a esta transformación. "También proponemos la posibilidad de trabajar con la Provincia, instituciones y vecinos para sumar ideas y hacer de esta transformación un proceso colectivo”, afirmó, subrayando la importancia de la participación ciudadana en el desarrollo del proyecto.

Con la aprobación de esta resolución, el Concejo habilita el primer paso formal para que el Ejecutivo evalúe la viabilidad de transformar el espacio circundante a La Esmeralda, mejorando tanto la experiencia de los visitantes como la seguridad vial y peatonal del sector.