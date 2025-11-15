Uno Santa Fe | Santa Fe | ventas

Carniceros temen por las ventas de fin de año: los consumidores pasaron de "la costilla a la marucha"

El sector afirma que la apertura de exportaciones impulsa las subas y que el consumidor santafesino diversifica sus compras. Incertidumbre total de cara a las fiestas ante la pérdida del ingreso familiar.

15 de noviembre 2025 · 16:22hs
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

El consumo de carne en Argentina muestra un cambio profundo en los hábitos de compra y en la elección de cortes, impulsado por la pérdida del poder adquisitivo y la fuerte suba en los precios de la carne durante el último año. Juan Ramos, presidente de la Sociedad de Carniceros de Rosario, explicó cómo viene respondiendo el consumidor santafesino ante un escenario de inflación, oferta diversificada y nuevas preferencias.

Según un informe reciente del CEPA (Centro de Economía Política Argentina), la compra de carne bovina cayó 7,3% desde la asunción del gobierno de Javier Milei, mientras que el precio de la carne se duplicó en los últimos doce meses. Ramos confirmó que la baja en el consumo es evidente, aunque aclaró que no afecta solo a la carne vacuna.

“La gente diversifica porque el bolsillo no alcanza”

Ramos sostuvo que la caída en el consumo no responde únicamente al precio de la carne vacuna, sino a un proceso más amplio: “La gente compra carne vacuna, pollo o cerdo según el dinero que tiene. Los primeros días del mes el consumo sube un poco, pero hacia fin de mes la situación cambia totalmente”, explicó a los micrófonos de LT8

Los cortes de cerdo se convirtieron en una alternativa fuerte. “Una pulpa de cerdo se consigue entre $7.500 y $7.900, por eso la gente la busca. Son precios más accesibles y de muy buena calidad”, señaló el dirigente.

Cambios en la parrilla: de la costilla a la marucha

El presidente de la Sociedad de Carniceros aseguró que también se modificaron las elecciones para el asado. “No es que no se consuma más vacío o costilla, pero hoy el cliente busca tapa de asado, marucha u otros cortes más económicos. Esto cambió hace tiempo y ya es parte de un nuevo hábito”, afirmó.

Ofertas, combos y congelados: cómo se adapta el comercio

Ante la caída del consumo, las carnicerías debieron replantear su estrategia. “Hoy todos los comercios tienen ofertas porque todos quieren vender. Los márgenes de ganancia están muy finos, pero el comerciante hace lo posible para no aumentar”, explicó Ramos.

Muchas carnicerías, además, incorporaron productos congelados por kilo o por combo, como pechuga de pollo en paquetes de 5 kg, milanesas o elaborados listos para cocinar. “Hace 30 años vendíamos solo carne. Hoy ofrecemos de todo porque el cliente lo demanda”, describió.

Precios en alza y exportación: “La carne aumenta más de lo que dicen los índices”

Aunque la inflación del rubro alimentos marcó un 2,1% en octubre, Ramos aseguró que en el caso del sector cárnico los aumentos fueron mayores.

“El mercado cambió porque la exportación está totalmente abierta. Muchos productores faenan una parte para exportar y otra para consumo interno, porque los precios externos son muy convenientes”, señaló.

Ese fenómeno, agregó, genera un incremento que no está ligado al poder adquisitivo local, sino que sigue “otro carril”.

Consultado sobre las expectativas para Navidad y Año Nuevo, Ramos indicó que aún no hay movimiento ni consultas por cortes típicos como el lechón o el costillar. “La gente vive el día a día y todavía no planifica. Todo dependerá de si el bolsillo lo permite”, lamentó.

Los costos fijos complican al rubro

Ramos recordó que los comerciantes enfrentan aumentos constantes: alquileres, luz, agua, bolsas, empleados. “Todos los meses sube algo. La urgencia del carnicero es vender sin trasladar todo a precios, pero a veces es muy difícil”, afirmó.

• LEER MÁS: Estados Unidos cuadriplicó la cuota de compra de carne vacuna argentina: el cupo será elevado a 80.000 toneladas

ventas carne aumento precios
Noticias relacionadas
Avanza marcado de la raya gigante del Paraná: ciencia ciudadana para conocer y conservar al pez de agua dulce más grande del mundo

Avanza el marcado de la raya gigante del Paraná para conocer y conservar al pez de agua dulce más grande del mundo

El acto de la provincia por el aniversario de la ciudad de Santa Fe en Cayastá

Pullaro encabezó el acto por el 452° aniversario de la fundación de Santa Fe y llamó a "liderar el cambio" en el país

La empresa consiguió una mejora sostenida en los indicadores. El tiempo promedio en reparación pasó de 25 días a 7

Aguas Santafesinas redujo 44 % los reclamos pendientes y bajó en un 72 % el tiempo de resolución

La provincia confirmó la primera muerte por tos convulsa o coqueluche

Tos convulsa: la provincia confirmó la primera muerte y el aumento de casos

Lo último

Estudiantes (RC) hizo valer su localía y se metió en la final del Reducido

Estudiantes (RC) hizo valer su localía y se metió en la final del Reducido

Sarmiento amargó a San Lorenzo sobre la hora y sueña con meterse en los playoffs

Sarmiento amargó a San Lorenzo sobre la hora y sueña con meterse en los playoffs

Milei acusó a Errepar de haber sido el origen de la opereta sobre el monotributo y Ganancias

Milei acusó a Errepar de haber sido el origen de la "opereta" sobre el monotributo y Ganancias

Último Momento
Estudiantes (RC) hizo valer su localía y se metió en la final del Reducido

Estudiantes (RC) hizo valer su localía y se metió en la final del Reducido

Sarmiento amargó a San Lorenzo sobre la hora y sueña con meterse en los playoffs

Sarmiento amargó a San Lorenzo sobre la hora y sueña con meterse en los playoffs

Milei acusó a Errepar de haber sido el origen de la opereta sobre el monotributo y Ganancias

Milei acusó a Errepar de haber sido el origen de la "opereta" sobre el monotributo y Ganancias

Midland logró el ascenso a la Primera Nacional

Midland logró el ascenso a la Primera Nacional

Se armaron las semifinales del Clausura Griselda Weimer de Liga

Se armaron las semifinales del Clausura Griselda Weimer de Liga

Ovación
Estigarribia se la juega: Belgrano tiene buenos jugadores, pero buscaremos traernos todo

Estigarribia se la juega: "Belgrano tiene buenos jugadores, pero buscaremos traernos todo"

Se armaron las semifinales del Clausura Griselda Weimer de Liga

Se armaron las semifinales del Clausura Griselda Weimer de Liga

Pasó la primera fase eliminatoria de los playoffs en la A de la Liga

Pasó la primera fase eliminatoria de los playoffs en la A de la Liga

Estudiantes (RC) hizo valer su localía y se metió en la final del Reducido

Estudiantes (RC) hizo valer su localía y se metió en la final del Reducido

Sarmiento amargó a San Lorenzo sobre la hora y sueña con meterse en los playoffs

Sarmiento amargó a San Lorenzo sobre la hora y sueña con meterse en los playoffs

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus