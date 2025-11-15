Moto3: Morelli y Perrone brillaron en la clasificación del GP de Valencia

La clasificación de Moto3 en el Gran Premio de Valencia dejó una alentadora actuación para Marco Morelli y Valentín Perrone en la previa de la última carrera

La clasificación de Moto3 en el Gran Premio de Valencia dejó una alentadora actuación para los pilotos argentinos en la antesala de la última carrera de la temporada donde terminaron en el quinto y octavo puesto.

Con el español Adrián Fernández marcando la pole position con un tiempo de 1:36.990, el argentino Marco Morelli (5to), hizo su mejor clasificación desde que llegó al Mundial- y su compatriota Valentín Perrone (8vo) consiguieron colarse entre los diez mejores, consolidando un cierre de año altamente positivo para el motociclismo nacional.

Buena clasificación argentina en el GP de Valencia de Moto3

El español encabezó un 1-2 del Leopard Racing junto a David Almansa, mientras que Máximo Quiles completó el top 3.

Morelli firmó su mejor clasificación desde que llegó al Mundial al ubicarse quinto, a solo 306 milésimas de la pole. El piloto argentino aprovechó una vuelta rápida a rueda de Almansa para meterse de lleno en la discusión de los principales puestos y confirmar su progreso en la categoría.

Perrone, por su parte, finalizó octavo después de verse beneficiado por la eliminación de un registro de Taiyo Furusato, capitalizando al máximo una Q2 en la que el tráfico y las referencias en pista jugaron un papel determinante.

La sesión se desarrolló en un Cheste con cielo nublado y condiciones cambiantes, con poco viento, una temperatura de 20 grados y humedad del 54%.vrfAFQ

El desempeño conjunto de Morelli y Perrone volvió a poner a la Argentina en escena en una categoría altamente competitiva y cargada de talento joven. Ambos llegarán con excelentes sensaciones a la carrera del domingo, programada para las 7 de la mañana (hora argentina), donde intentarán coronar el año con un resultado destacado en el Circuito Ricardo Tormo.