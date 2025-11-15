EN VIVO: seguí el acto por el 452° aniversario de la Fundación de Santa Fe en Cayastá

El Gobierno de la Provincia conmemorará este sábado 15 en Cayastá el 452° aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Fe. Será con un acto que se desarrollará a partir de las 10 en el Parque Arqueológico de Santa Fe La Vieja. La ceremonia será transmitida en directo a través del canal de Youtube del Gobierno de la Provincia. En caso de lluvia, la actividad se realizará en el auditorio del Museo del Parque.