El Gobierno de la Provincia conmemorará este sábado 15 en Cayastá el 452° aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Fe. Será con un acto que se desarrollará a partir de las 10 en el Parque Arqueológico de Santa Fe La Vieja. La ceremonia será transmitida en directo a través del canal de Youtube del Gobierno de la Provincia. En caso de lluvia, la actividad se realizará en el auditorio del Museo del Parque.
EN VIVO: seguí el acto por el 452° aniversario de la Fundación de Santa Fe en Cayastá
Encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, el acto se concretará este sábado en el Parque Arqueológico de Santa Fe la Vieja
Cabe señalar que la actividad forma parte de la programación de “Semana Invencible”, una propuesta que busca celebrar a Santa Fe en su aniversario y reivindicar la figura del Brigadier General Estanislao López a 239 años de su nacimiento. La iniciativa culminará el 22 de noviembre en la Plaza 25 de Mayo de la capital provincial, ofreciendo una nutrida agenda de actividades culturales, sociales, históricas, actos protocolares y, entre otras cosas, visitas guiadas que podrán ser disfrutadas de manera libre y gratuita.
