Uno Santa Fe | Santa Fe | aniversario

EN VIVO: seguí el acto por el 452° aniversario de la Fundación de Santa Fe en Cayastá

Encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, el acto se concretará este sábado en el Parque Arqueológico de Santa Fe la Vieja

15 de noviembre 2025 · 10:05hs
EN VIVO: seguí el acto por el 452° aniversario de la Fundación de Santa Fe en Cayastá

El Gobierno de la Provincia conmemorará este sábado 15 en Cayastá el 452° aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Fe. Será con un acto que se desarrollará a partir de las 10 en el Parque Arqueológico de Santa Fe La Vieja. La ceremonia será transmitida en directo a través del canal de Youtube del Gobierno de la Provincia. En caso de lluvia, la actividad se realizará en el auditorio del Museo del Parque.

Embed

Cabe señalar que la actividad forma parte de la programación de “Semana Invencible”, una propuesta que busca celebrar a Santa Fe en su aniversario y reivindicar la figura del Brigadier General Estanislao López a 239 años de su nacimiento. La iniciativa culminará el 22 de noviembre en la Plaza 25 de Mayo de la capital provincial, ofreciendo una nutrida agenda de actividades culturales, sociales, históricas, actos protocolares y, entre otras cosas, visitas guiadas que podrán ser disfrutadas de manera libre y gratuita.

• LEER MÁS: Semana Invencible: actividades, homenajes y propuestas para celebrar al Brigadier Estanislao López

aniversario Maximiliano Pullaro Cayastá Santa Fe
Noticias relacionadas
El Puente Colgante de la ciudad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe celebrará 452 años con bandera nueva y actividades históricas, musicales y deportivas

La empresa consiguió una mejora sostenida en los indicadores. El tiempo promedio en reparación pasó de 25 días a 7

Aguas Santafesinas redujo 44 % los reclamos pendientes y bajó en un 72 % el tiempo de resolución

La provincia confirmó la primera muerte por tos convulsa o coqueluche

Tos convulsa: la provincia confirmó la primera muerte y el aumento de casos

hay dos alertas vigentes este sabado en santa fe: uno por tormentas y otro por vientos fuertes

Hay dos alertas vigentes este sábado en Santa Fe: uno por tormentas y otro por vientos fuertes

Lo último

Estigarribia se la juega: Belgrano tiene buenos jugadores, pero buscaremos traernos todo

Estigarribia se la juega: "Belgrano tiene buenos jugadores, pero buscaremos traernos todo"

Madelón sorprende con tres cambios en Unión para jugar ante Belgrano

Madelón sorprende con tres cambios en Unión para jugar ante Belgrano

Intento de femicidio en Puerto General San Martín: aprehendieron al joven acusado de balear a una mujer

Intento de femicidio en Puerto General San Martín: aprehendieron al joven acusado de balear a una mujer

Último Momento
Estigarribia se la juega: Belgrano tiene buenos jugadores, pero buscaremos traernos todo

Estigarribia se la juega: "Belgrano tiene buenos jugadores, pero buscaremos traernos todo"

Madelón sorprende con tres cambios en Unión para jugar ante Belgrano

Madelón sorprende con tres cambios en Unión para jugar ante Belgrano

Intento de femicidio en Puerto General San Martín: aprehendieron al joven acusado de balear a una mujer

Intento de femicidio en Puerto General San Martín: aprehendieron al joven acusado de balear a una mujer

Pullaro encabezó el acto por el 452° aniversario de la fundación de Santa Fe y llamó a liderar el cambio en el país

Pullaro encabezó el acto por el 452° aniversario de la fundación de Santa Fe y llamó a "liderar el cambio" en el país

Hay $8.000.000 de recompensa por datos sobre un joven santafesino desaparecido en 2014

Hay $8.000.000 de recompensa por datos sobre un joven santafesino desaparecido en 2014

Ovación
Estigarribia se la juega: Belgrano tiene buenos jugadores, pero buscaremos traernos todo

Estigarribia se la juega: "Belgrano tiene buenos jugadores, pero buscaremos traernos todo"

Colón quiere sacarse la mufa en esta Liga Argentina visitando a Fusión Riojana

Colón quiere sacarse la mufa en esta Liga Argentina visitando a Fusión Riojana

Banco se llevó la primera final del Oficial U21 ante República del Oeste

Banco se llevó la primera final del Oficial U21 ante República del Oeste

Independiente quiere terminar un mal Clausura con un triunfo ante el invicto Rosario Central

Independiente quiere terminar un mal Clausura con un triunfo ante el invicto Rosario Central

San Lorenzo recibe a Sarmiento en busca de llegar a la Libertadores

San Lorenzo recibe a Sarmiento en busca de llegar a la Libertadores

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus