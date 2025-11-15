Uno Santa Fe | Ovación | ATP Finals

Sinner superó a De Miñaur y se metió en la final de las ATP Finals

El italino Jannik Sinner demostró por qué está en su mejore momento al meterse en la final de las ATP Finals tras derrotar al australiano Alex De Miñaur

15 de noviembre 2025 · 16:14hs
Sinner superó a De Miñaur y se metió en la final de las ATP Finals

El italino Jannik Sinner volvió a demostrar por qué atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera luego de meterse este sábado en la final de las ATP Finals en Turín tras derrotar al australiano Alex De Miñaur.

Sinner, demoledor en las ATP Finals

Sinner se llevó el duelo por 7-5 y 6-2 en una hora y 52 minutos de juego, según se informó la Agencia Noticias Argentinas. El italiano contaba con el aliento total del público local y un nivel que roza la perfección en canchas rápidas bajo techo, el número dos del mundo estiró a 30 su racha de victorias seguidas en esta superficie y quedó a la espera de su rival, que saldrá del duelo entre Carlos Alcaraz y Felix Auger-Aliassime.

El inicio del partido exigió al máximo al número dos del mundo, que debió resistir varias oportunidades de quiebre en contra y lidiar con un De Miñaur que buscó romper todos los pronósticos.

El australiano llegó a tener vrfAFQ tres break points en el comienzo y mostró un nivel muy por encima del que había tenido en la fase de grupos. Sin embargo, Sinner sostuvo el saque con autoridad, encontró la precisión en los momentos clave y terminó quebrando con el marcador 5-5.

A partir de ahí, el italiano salió decidido a imponer su ritmo y lo logró con una ráfaga de cuatro juegos consecutivos que dejaron sin respuestas a De Miñaur. El australiano apenas pudo sostener sus turnos de saque, pero nunca encontró la manera de incomodar al local, que manejó cada intercambio con una superioridad apabullante y selló el segundo set por 6-2.

De esta manera, Sinner buscará mantener su racha en el ATP Finals, en donde no pierde desde el 2023 y ahora deberá esperar a su rival, que saldrá del duelo entre Alcaraz y Auger-Aliassime.

ATP Finals Jannik Sinner Alex De Miñaur
