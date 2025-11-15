Uno Santa Fe | Judiciales | Jurado

Chaco: el jurado popular declaró culpable al clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

El exmarido de la víctima fue condenado como responsable del crimen, mientras que Marcela Acuña y Emerenciano como partícipes primarios

15 de noviembre 2025 · 17:43hs
Chaco: el jurado popular declaró culpable al clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Después de una deliberación que se extendió más de un día, el jurado popular que intervino en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski anunció este sábado su decisión.

La definición llegó luego de que el debate se reanudara por la mañana, tras el cuarto intermedio dispuesto el viernes, y puso punto final a uno de los procesos judiciales más resonantes del año en Chaco.

Pasadas las 15, el tribunal convocó a las partes y dio a conocer el veredicto respecto de los siete imputados. César Sena, expareja de la joven, fue considerado responsable de homicidio doblemente agravado, tanto por el vínculo como por haber ocurrido en un contexto de violencia de género.

Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, también fueron hallados culpables. Ambos recibieron la calificación de partícipes primarios del mismo delito, según la lectura realizada por la jueza técnica Dolly Fernández.

Entre los otros cuatro acusados vinculados al clan, el jurado determinó distintas responsabilidades penales. Gustavo Obregón y Fabiana González fueron declarados culpables de encubrimiento agravado, mientras que Gustavo Melgarejo recibió la imputación de encubrimiento simple.

La única que quedó desvinculada del caso fue Griselda Reynoso. Su defensa había solicitado la absolución antes de que finalizara la instancia, pedido al que la jueza accedió de inmediato, ordenando su libertad.

Una vez leído el veredicto, la magistrada recordó a los integrantes del jurado la obligación legal de mantener en reserva todo lo ocurrido durante la deliberación y les pidió evitar contacto con los medios.

Las penas que deberá cumplir cada uno de los condenados se definirán en una audiencia de cesura que será fijada en los próximos días.

Cecilia Strzyzowski.jpg
Cecilia Strzyzowski

Cecilia Strzyzowski

El crimen de Cecilia Strzyzowski

El crimen ocurrió en junio de 2023 cuando Cecilia fue hasta la casa de sus suegros Emerenciano Sena y Marcela Acuña, donde se iba a encontrar con su esposo César Sena.

Una cámara registró su ingreso, pero nunca su salida. Esa fue la última vez que se la vio con vida. Su cuerpo nunca fue encontrado.

Los investigadores creen que aquella tarde fue asesinada dentro de la vivienda, trasladaron sus restos hasta la chanchería familiar, la quemaron y luego espaciaron sus restos en distintas zonas del barrio Emerenciano.

Anahí Ginarte, integrante del Equipo de Antropología Forense de Córdoba, declaró que los restos de la joven fueron expuestos a temperaturas superiores a los 800 grados durante un lapso de entre tres y siete horas. “Los restos mostraban signos de calcinación, no de carbonización”, explicó ante el tribunal.

Jurado popular Chaco
Noticias relacionadas
Hernán Cardozo, la víctima. 

Brutal homicidio en Santo Tomé: pasará 20 años en prisión por matar a un hombre a palazos

jefes policiales acusados de desvio de fondos: los castigos que recibian los oficiales que se atrasaban en la rendicion de pagos

Jefes policiales acusados de desvío de fondos: los castigos que recibían los oficiales que se atrasaban en la rendición de pagos

Un juez federal de Rosario es investigado por abuso de autoridad. 

Allanaron el despacho de un juez federal de Rosario investigado por aprobar la compra de 10 millones dólares a precio oficial a un financista

los fiscales valoraron la prision preventiva para el docente trigatti: la decision judicial manda un mensaje claro a la sociedad

Los fiscales valoraron la prisión preventiva para el docente Trigatti: "La decisión judicial manda un mensaje claro a la sociedad"

Lo último

Estudiantes (RC) hizo valer su localía y se metió en la final del Reducido

Estudiantes (RC) hizo valer su localía y se metió en la final del Reducido

Sarmiento amargó a San Lorenzo sobre la hora y sueña con meterse en los playoffs

Sarmiento amargó a San Lorenzo sobre la hora y sueña con meterse en los playoffs

Milei acusó a Errepar de haber sido el origen de la opereta sobre el monotributo y Ganancias

Milei acusó a Errepar de haber sido el origen de la "opereta" sobre el monotributo y Ganancias

Último Momento
Estudiantes (RC) hizo valer su localía y se metió en la final del Reducido

Estudiantes (RC) hizo valer su localía y se metió en la final del Reducido

Sarmiento amargó a San Lorenzo sobre la hora y sueña con meterse en los playoffs

Sarmiento amargó a San Lorenzo sobre la hora y sueña con meterse en los playoffs

Milei acusó a Errepar de haber sido el origen de la opereta sobre el monotributo y Ganancias

Milei acusó a Errepar de haber sido el origen de la "opereta" sobre el monotributo y Ganancias

Midland logró el ascenso a la Primera Nacional

Midland logró el ascenso a la Primera Nacional

Se armaron las semifinales del Clausura Griselda Weimer de Liga

Se armaron las semifinales del Clausura Griselda Weimer de Liga

Ovación
Estigarribia se la juega: Belgrano tiene buenos jugadores, pero buscaremos traernos todo

Estigarribia se la juega: "Belgrano tiene buenos jugadores, pero buscaremos traernos todo"

Se armaron las semifinales del Clausura Griselda Weimer de Liga

Se armaron las semifinales del Clausura Griselda Weimer de Liga

Pasó la primera fase eliminatoria de los playoffs en la A de la Liga

Pasó la primera fase eliminatoria de los playoffs en la A de la Liga

Estudiantes (RC) hizo valer su localía y se metió en la final del Reducido

Estudiantes (RC) hizo valer su localía y se metió en la final del Reducido

Sarmiento amargó a San Lorenzo sobre la hora y sueña con meterse en los playoffs

Sarmiento amargó a San Lorenzo sobre la hora y sueña con meterse en los playoffs

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus