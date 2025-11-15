Pullaro encabezó el acto por el 452° aniversario de la fundación de Santa Fe y llamó a "liderar el cambio" en el país

El gobernador encabezó en Cayastá el acto por un nuevo aniversario de la fundación de Santa Fe y reivindicó el rol histórico y actual de la provincia en el país

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este sábado la conmemoración del 452° aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Fe, realizada en el parque arqueológico Santa Fe La Vieja, en Cayastá . Allí reivindicó el rol histórico de la provincia y sostuvo que Santa Fe “tiene la responsabilidad histórica de liderar en nuestro país”.

Durante su discurso, Pullaro repasó hitos del pasado santafesino y destacó la figura del Brigadier Estanislao López, a quien calificó como un dirigente que “entendió que esta provincia tenía que liderar la batalla por el federalismo”. También remarcó el aporte de Santa Fe a la organización nacional y a la llegada de inmigrantes que dieron origen a su matriz productiva.

En materia de infraestructura, el gobernador mencionó varias obras que el gobierno provincial busca impulsar, entre ellas el puente Santa Fe–Santo Tomé, la ampliación de la autopista con un tercer carril de la autopista que conecta Rosario con la capital provincial, la tercera vía entre Reconquista y Avellaneda, la circunvalación de Venado Tuerto y el hospital regional de Rafaela, al que definió como “el más moderno del país”.

Pullaro sostuvo que la provincia “siempre mira al futuro” y afirmó que el país “no puede salir adelante si no entiende que debe producir más y generar empleo”. En ese marco, planteó que Santa Fe tiene un papel central por su historia y por el peso de su sector productivo. “Vamos a luchar por lo que queremos, no con ejércitos, sino con diálogo y con las herramientas de la democracia”, expresó.

La vicegobernadora Gisela Scaglia también habló durante el acto y señaló la importancia simbólica del sitio donde se realizó la actividad. Dijo que la “Semana Invencible”, el ciclo de actividades organizado por el gobierno provincial, es una oportunidad para transmitir a las nuevas generaciones el valor del origen y la historia santafesina. “Santa Fe supo batallar, pero también supo dialogar”, remarcó.

Del acto participaron ministros del gabinete provincial, autoridades legislativas, municipales y comunales, junto a representantes institucionales de la región.

